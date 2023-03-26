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  4. Лацио готов продать хавбека, которого летом 2022 года купил у Шахтера
Италия
26 марта 2023, 11:03 |
1379
0

Лацио готов продать хавбека, которого летом 2022 года купил у Шахтера

Маркос Антонио так и не проявил себя в столице Италии

26 марта 2023, 11:03 |
1379
0
Лацио готов продать хавбека, которого летом 2022 года купил у Шахтера
Instagram. Маркос Антонио

Руководство «Лацио» в летнее трансферное окно будет открыто к продаже 22-летнего центрального полузащитника Маркоса Антонио, который летом минувшего года перебрался в клуб из «Шахтера».

В текущем розыгрыше Серии А Маркос Антонио провел только 306 минут в 11 поединках, и не является ключевой фигурой для римской команды.

Если летом «Лацио» получит достойное предложение по бразильцу, то в клубе будут готовы к серьезным переговорам по трансферу.

По данным Transfermarkt, сделка по Маркосу Антонио обошлась «Лацио» в 7,5 миллионов евро. Ряд итальянских средств массовой информации указывает другую сумму – 9 миллионов евро.

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Источник LazioNews24.com
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