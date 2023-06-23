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  4. Доннарумма намерен покинуть ПСЖ
Франция
23 июня 2023, 10:39 |
1131
2

Доннарумма намерен покинуть ПСЖ

Итальянец настроен на новый вызов

23 июня 2023, 10:39 |
1131
2
Доннарумма намерен покинуть ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Доннарумма

Голкипер французского «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма рассчитывает покинуть клуб этим летом.

Уход 24-летнего Доннаруммы якобы поддерживает спортивный директор парижан Луиш Кампуш. Однако трансфер Джанлуиджи руководство клуба еще не одобрило.

Сообщается, что заменой итальянцу может стать вратарь «Порту» Диогу Кошта.

Будущее Доннаруммы в «ПСЖ» зависит от совместной позиции президента клуба Нассера Аль-Хелаифи и будущего наставника команды Луиса Энрике.

Джанлуиджи Доннарумма выступает в «ПСЖ» с 2021 года.

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ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма Лига 1 чемпионат Франции по футболу
Источник Le Parisien
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Комментарии 2
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Serhii Babak
с таким скандалом уходил с милана...а ради чего? денег...первый сезон лавку грел вообще....а мог бы уже чуть ли не иконой милана быть
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+4
Serhii P.
Всі зірки вже тікають з ПСЖ. Проект потрохи згортається.
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0
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