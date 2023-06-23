Доннарумма намерен покинуть ПСЖ

Голкипер французского «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма рассчитывает покинуть клуб этим летом.

Уход 24-летнего Доннаруммы якобы поддерживает спортивный директор парижан Луиш Кампуш. Однако трансфер Джанлуиджи руководство клуба еще не одобрило.

Сообщается, что заменой итальянцу может стать вратарь «Порту» Диогу Кошта.

Будущее Доннаруммы в «ПСЖ» зависит от совместной позиции президента клуба Нассера Аль-Хелаифи и будущего наставника команды Луиса Энрике.

Джанлуиджи Доннарумма выступает в «ПСЖ» с 2021 года.