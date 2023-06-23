Доннарумма намерен покинуть ПСЖ
Итальянец настроен на новый вызов
Голкипер французского «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма рассчитывает покинуть клуб этим летом.
Уход 24-летнего Доннаруммы якобы поддерживает спортивный директор парижан Луиш Кампуш. Однако трансфер Джанлуиджи руководство клуба еще не одобрило.
Сообщается, что заменой итальянцу может стать вратарь «Порту» Диогу Кошта.
Будущее Доннаруммы в «ПСЖ» зависит от совместной позиции президента клуба Нассера Аль-Хелаифи и будущего наставника команды Луиса Энрике.
Джанлуиджи Доннарумма выступает в «ПСЖ» с 2021 года.
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