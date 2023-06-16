Лига наций16 июня 2023, 07:15 | Обновлено 16 июня 2023, 07:18
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Доннарумма стал рекордсменом-гвардейцем Лиги наций
Вратарь превзошел всех
16 июня 2023, 07:15 | Обновлено 16 июня 2023, 07:18
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Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма стал лидером Лиги наций УЕФА по количеству сыгранных в турнире матчей.
Встреча полуфинала нынешнего розыгрыша с командой Испании стала для Доннаруммы 19-й в турнире. Это рекорд соревнований.
Напомним, сборная Италии в матче 1/2 финала нынешнего турнира потерпела поражение от команды Испании со счетом 1:2. В матче за итоговое третье место итальянцы сыграют теперь с командой Нидерландов, которая в другом полуфинале уступила в дополнительное время сборной Хорватии (2:4).
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