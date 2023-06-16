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Лига наций
16 июня 2023, 07:15 | Обновлено 16 июня 2023, 07:18
335
0

Доннарумма стал рекордсменом-гвардейцем Лиги наций

Вратарь превзошел всех

16 июня 2023, 07:15 | Обновлено 16 июня 2023, 07:18
335
0
Доннарумма стал рекордсменом-гвардейцем Лиги наций
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Доннарумма

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма стал лидером Лиги наций УЕФА по количеству сыгранных в турнире матчей.

Встреча полуфинала нынешнего розыгрыша с командой Испании стала для Доннаруммы 19-й в турнире. Это рекорд соревнований.

Напомним, сборная Италии в матче 1/2 финала нынешнего турнира потерпела поражение от команды Испании со счетом 1:2. В матче за итоговое третье место итальянцы сыграют теперь с командой Нидерландов, которая в другом полуфинале уступила в дополнительное время сборной Хорватии (2:4).

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Джанлуиджи Доннарумма Лига наций сборная Италии по футболу Испания - Италия
Источник УЕФА
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