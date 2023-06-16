Доннарумма стал рекордсменом-гвардейцем Лиги наций

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма стал лидером Лиги наций УЕФА по количеству сыгранных в турнире матчей.

Встреча полуфинала нынешнего розыгрыша с командой Испании стала для Доннаруммы 19-й в турнире. Это рекорд соревнований.

Напомним, сборная Италии в матче 1/2 финала нынешнего турнира потерпела поражение от команды Испании со счетом 1:2. В матче за итоговое третье место итальянцы сыграют теперь с командой Нидерландов, которая в другом полуфинале уступила в дополнительное время сборной Хорватии (2:4).