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ITF
22 июня 2023, 18:01 | Обновлено 22 июня 2023, 18:03
378
0

Снигур снялась с турнира в Илкли

Украинка не выдержала двух матчей за день

22 июня 2023, 18:01 | Обновлено 22 июня 2023, 18:03
378
0
Снигур снялась с турнира в Илкли
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№152 WTA) прекратила борьбу на травяном турнире ITF в Илкли (Великобритания) на стадии четвертьфинала. Украинка за 21 минут проиграла всухую 4 гейма шведке Мириам Бьорклунд (№175 WTA) и снялась с матча.

1/4 финала

Мирьям Бьорклунд (Швеция) – Дарья Снигур (Украина) – 4:0, отказ Снигур

Отметим, что для Снигур это был второй матч за сегодняшний день. Ранее украинка в двух сетах обыграла американку Сачию Викери – 6:2, 6:4.

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Дарья Снигур Мирьям Бьорклунд ITF Илкли
Источник Sport.ua
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