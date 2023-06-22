ITF22 июня 2023, 18:01 | Обновлено 22 июня 2023, 18:03
378
0
Снигур снялась с турнира в Илкли
Украинка не выдержала двух матчей за день
22 июня 2023, 18:01 | Обновлено 22 июня 2023, 18:03
378
0
Украинская теннисистка Дарья Снигур (№152 WTA) прекратила борьбу на травяном турнире ITF в Илкли (Великобритания) на стадии четвертьфинала. Украинка за 21 минут проиграла всухую 4 гейма шведке Мириам Бьорклунд (№175 WTA) и снялась с матча.
1/4 финала
Мирьям Бьорклунд (Швеция) – Дарья Снигур (Украина) – 4:0, отказ Снигур
Отметим, что для Снигур это был второй матч за сегодняшний день. Ранее украинка в двух сетах обыграла американку Сачию Викери – 6:2, 6:4.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 22 июня 2023, 07:38 42
Футбольный эксперт – о победе сборной Украины U-21 над хорватами
Футбол | 22 июня 2023, 11:04 2
Виноват стюард местного стадиона
Теннис | 21.06.2023, 18:40
Футбол | 22.06.2023, 11:22
Футбол | 21.06.2023, 20:59
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
21.06.2023, 12:24 11
21.06.2023, 13:20 37
21.06.2023, 15:23 1
21.06.2023, 05:08 3
20.06.2023, 18:59 18
21.06.2023, 20:52 98
21.06.2023, 14:25 13
Другие виды