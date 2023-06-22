Снигур снялась с турнира в Илкли

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№152 WTA) прекратила борьбу на травяном турнире ITF в Илкли (Великобритания) на стадии четвертьфинала. Украинка за 21 минут проиграла всухую 4 гейма шведке Мириам Бьорклунд (№175 WTA) и снялась с матча.

1/4 финала

Мирьям Бьорклунд (Швеция) – Дарья Снигур (Украина) – 4:0, отказ Снигур

Отметим, что для Снигур это был второй матч за сегодняшний день. Ранее украинка в двух сетах обыграла американку Сачию Викери – 6:2, 6:4.