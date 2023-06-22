Снигур пробилась в 1/4 финала на 100-тысячнике ITF в Илкли

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№152 WTA) добыла еще одну победу на 100-тысячнике ITF в Илкли (Великобритания).

Во втором раунде украинка переиграла американку Сачию Викери (№163 WTA).

Илкли. Второй круг

Дарья Снигур (Украина) – Сачия Викери (США) – 6:2, 6:4

Это была первая встреча теннисисток.

В следующем раунде Снигур сыграет с Анкитой Райной из Индии (№206 WTA) или Мирьям Бьорклунд из Швеции (№175 WTA).