ITF22 июня 2023, 14:30 | Обновлено 22 июня 2023, 14:46
692
3
Снигур пробилась в 1/4 финала на 100-тысячнике ITF в Илкли
Дарья в двух сетах обыграла Сачию Викери
22 июня 2023, 14:30 | Обновлено 22 июня 2023, 14:46
692
3
Украинская теннисистка Дарья Снигур (№152 WTA) добыла еще одну победу на 100-тысячнике ITF в Илкли (Великобритания).
Во втором раунде украинка переиграла американку Сачию Викери (№163 WTA).
Илкли. Второй круг
Дарья Снигур (Украина) – Сачия Викери (США) – 6:2, 6:4
Это была первая встреча теннисисток.
В следующем раунде Снигур сыграет с Анкитой Райной из Индии (№206 WTA) или Мирьям Бьорклунд из Швеции (№175 WTA).
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Комментарии 3
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Спокійно і без валідолу
Показать Скрыть 1 ответ
Даша Снігур - дуже цікава тенісистка ..) .. Вона - хоче грає - хоче ні .. І там не якісь фізичні або ментальні проблеми , ні ... А, що - хз ..)
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