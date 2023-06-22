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  4. Снигур пробилась в 1/4 финала на 100-тысячнике ITF в Илкли
ITF
22 июня 2023, 14:30 | Обновлено 22 июня 2023, 14:46
692
3

Снигур пробилась в 1/4 финала на 100-тысячнике ITF в Илкли

Дарья в двух сетах обыграла Сачию Викери

22 июня 2023, 14:30 | Обновлено 22 июня 2023, 14:46
692
3
Снигур пробилась в 1/4 финала на 100-тысячнике ITF в Илкли
ITF. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№152 WTA) добыла еще одну победу на 100-тысячнике ITF в Илкли (Великобритания).

Во втором раунде украинка переиграла американку Сачию Викери (№163 WTA).

Илкли. Второй круг
Дарья Снигур (Украина) – Сачия Викери (США) – 6:2, 6:4

Это была первая встреча теннисисток.

В следующем раунде Снигур сыграет с Анкитой Райной из Индии (№206 WTA) или Мирьям Бьорклунд из Швеции (№175 WTA).

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Сачия Викери ITF Илкли Дарья Снигур
Источник Sport.ua
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Andrey_1992
Спокійно і без валідолу
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Игорь Городищев
Даша Снігур - дуже цікава тенісистка ..) .. Вона - хоче грає - хоче ні .. І там не якісь фізичні або ментальні проблеми  , ні ... А, що - хз ..) 
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