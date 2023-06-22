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ITF
22 июня 2023, 12:38 |
321
1

Соболева не смогла доиграть матч второго круга на турнире в Швеции

Анастасия снялась с матча против Ипек Оз

22 июня 2023, 12:38 |
321
1
Соболева не смогла доиграть матч второго круга на турнире в Швеции
ФТУ. Анастасия Соболева

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (№467 WTA) завершила выступления в основе 40-тысячника ITF в Истаде (Швеция).

Во втором раунде украинка, которая стартовала в квалификации, проиграла Ипек Оз из Турции (№260 WTA).

Истад. Второй круг
Анастасия Соболева (Украина) – Ипек Оз (Турция) – 3:6, 0:2 (отказ)

Ранее Соболева за 3,5 часа обыграла восьмую сеяную Ренату Сарасуа.

В следующем раунде Ипек Оз сыграет с Валерией Страховой (№309 WTA) или Юлией Миддендорф (№437 WTA).

По теме:
Анастасия Соболева – Ипек Оз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Соболева обыграла восьмую сеяную на турнире ITF в Швеции
Анастасия Соболева – Рената Сарасуа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
смотреть онлайн Ипек Оз Анастасия Соболева ITF Истад
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Sashamar
Шкода, хоч і очікувано. Соболєва не встигла відновитися після вчорашнього. Вона вже в змозі обіграти сильну суперницю, але ще не в змозі обіграти будь-кого наступного дня. От коли зможе, буде прогрес.
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