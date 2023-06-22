Соболева не смогла доиграть матч второго круга на турнире в Швеции

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (№467 WTA) завершила выступления в основе 40-тысячника ITF в Истаде (Швеция).

Во втором раунде украинка, которая стартовала в квалификации, проиграла Ипек Оз из Турции (№260 WTA).

Истад. Второй круг

Анастасия Соболева (Украина) – Ипек Оз (Турция) – 3:6, 0:2 (отказ)

Ранее Соболева за 3,5 часа обыграла восьмую сеяную Ренату Сарасуа.

В следующем раунде Ипек Оз сыграет с Валерией Страховой (№309 WTA) или Юлией Миддендорф (№437 WTA).