ITF22 июня 2023, 12:38 |
321
1
Соболева не смогла доиграть матч второго круга на турнире в Швеции
Анастасия снялась с матча против Ипек Оз
22 июня 2023, 12:38 |
321
1
Украинская теннисистка Анастасия Соболева (№467 WTA) завершила выступления в основе 40-тысячника ITF в Истаде (Швеция).
Во втором раунде украинка, которая стартовала в квалификации, проиграла Ипек Оз из Турции (№260 WTA).
Истад. Второй круг
Анастасия Соболева (Украина) – Ипек Оз (Турция) – 3:6, 0:2 (отказ)
Ранее Соболева за 3,5 часа обыграла восьмую сеяную Ренату Сарасуа.
В следующем раунде Ипек Оз сыграет с Валерией Страховой (№309 WTA) или Юлией Миддендорф (№437 WTA).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 21 июня 2023, 14:25 13
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка второго отборочного раунда ЛК
Футбол | 21 июня 2023, 20:40 55
В клубе хотят разгрузить бюджет, от остальных футболистов еще ждут ответ
Футбол | 22.06.2023, 11:54
Теннис | 21.06.2023, 19:32
Футбол | 22.06.2023, 07:38
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Шкода, хоч і очікувано. Соболєва не встигла відновитися після вчорашнього. Вона вже в змозі обіграти сильну суперницю, але ще не в змозі обіграти будь-кого наступного дня. От коли зможе, буде прогрес.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
21.06.2023, 13:20 37
21.06.2023, 16:10
20.06.2023, 21:42 10
21.06.2023, 15:51
21.06.2023, 02:53 3
22.06.2023, 03:42 1
20.06.2023, 10:59 7
20.06.2023, 11:42 1