ITF21 июня 2023, 18:40 | Обновлено 21 июня 2023, 18:42
276
2
Соболева обыграла восьмую сеяную на турнире ITF в Швеции
Анастасия в непростых двух сетах переиграла Ренату Сарасуа
21 июня 2023, 18:40 | Обновлено 21 июня 2023, 18:42
276
2
Украинская теннисистка Анастасия Соболева (№467 WTA) удачно начала выступления в основе 40-тысячника ITF в Истаде (Швеция).
В первом раунде украинка, которая стартовала в квалификации, переиграла восьмую сеяную Ренату Сарасуа из Мексики (№237 WTA).
Матч продолжался 3 часа 25 минут.
Истад. Первый круг
Анастасия Соболева (Украина) – Рената Сарасуа (Мексика) – 7:6(3), 6:7(4), 7:5
В следующем раунде Соболева сыграет с Ипек Оз из Турции (№260 WTA).
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Взагалі Соболєва, здається, починає витягувати важкі матчі. Вона ще молода, тобто ще є можливості для збільшення фізичних можливостей. Тут далі буде складно, склад як для 40К потужний: Канепі, Ярі, Шарма, Ферро (вже вилетіла ), але сподіваємось на набуття досвіду.