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  4. Соболева обыграла восьмую сеяную на турнире ITF в Швеции
ITF
21 июня 2023, 18:40 | Обновлено 21 июня 2023, 18:42
276
2

Соболева обыграла восьмую сеяную на турнире ITF в Швеции

Анастасия в непростых двух сетах переиграла Ренату Сарасуа

21 июня 2023, 18:40 | Обновлено 21 июня 2023, 18:42
276
2
Соболева обыграла восьмую сеяную на турнире ITF в Швеции
ITF. Анастасия Соболева

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (№467 WTA) удачно начала выступления в основе 40-тысячника ITF в Истаде (Швеция).

В первом раунде украинка, которая стартовала в квалификации, переиграла восьмую сеяную Ренату Сарасуа из Мексики (№237 WTA).

Матч продолжался 3 часа 25 минут.

Истад. Первый круг
Анастасия Соболева (Украина) – Рената Сарасуа (Мексика) – 7:6(3), 6:7(4), 7:5

В следующем раунде Соболева сыграет с Ипек Оз из Турции (№260 WTA).

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Анастасия Соболева Рената Сарасуа ITF Истад
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Andrey_1992
Умнічка
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+2
Sashamar
Дуже серйозне досягнення. Заразуа хоч і не має титулів, але обігрувала і Стівенс, і Зіданшек, і Бренгл. І у Світоліной, пам'ятаєте, на РГ-20 взяла сет під нуль.
Взагалі Соболєва, здається, починає витягувати важкі матчі. Вона ще молода, тобто ще є можливості для збільшення фізичних можливостей. Тут далі буде складно, склад як для 40К потужний: Канепі, Ярі, Шарма, Ферро (вже вилетіла  ), але сподіваємось на набуття досвіду.
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