Соболева обыграла восьмую сеяную на турнире ITF в Швеции

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (№467 WTA) удачно начала выступления в основе 40-тысячника ITF в Истаде (Швеция).

В первом раунде украинка, которая стартовала в квалификации, переиграла восьмую сеяную Ренату Сарасуа из Мексики (№237 WTA).

Матч продолжался 3 часа 25 минут.

Истад. Первый круг

Анастасия Соболева (Украина) – Рената Сарасуа (Мексика) – 7:6(3), 6:7(4), 7:5

В следующем раунде Соболева сыграет с Ипек Оз из Турции (№260 WTA).