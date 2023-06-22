ФЕДЕРЕР: «Не могу сказать, что Джокович величайший, пока играет Надаль»

Бывший лидер мирового тенниса Роджер Федерер ответил, считает ли Новака Джоковича величайшим в истории.

«Что лучше? Выиграть «Уимблдон» в 17, как Борис Беккер, или Ролан Гаррос в 36, как Новак? Я не знаю.

У Джокович совершенно монументальные достижения. Этого может быть достаточно. Но пока Рафа играет, я не могу определенно сказать, что да», – заявил Федерер.

Отметим, что Джокович выиграл 23 турнира Grand Slam, став абсолютным лидером по этому показателю.