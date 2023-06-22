ATP22 июня 2023, 11:40 | Обновлено 22 июня 2023, 12:15
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ФЕДЕРЕР: «Не могу сказать, что Джокович величайший, пока играет Надаль»
Роджер не уверен, что на этот вопрос есть точный ответ
22 июня 2023, 11:40 | Обновлено 22 июня 2023, 12:15
241
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Бывший лидер мирового тенниса Роджер Федерер ответил, считает ли Новака Джоковича величайшим в истории.
«Что лучше? Выиграть «Уимблдон» в 17, как Борис Беккер, или Ролан Гаррос в 36, как Новак? Я не знаю.
У Джокович совершенно монументальные достижения. Этого может быть достаточно. Но пока Рафа играет, я не могу определенно сказать, что да», – заявил Федерер.
Отметим, что Джокович выиграл 23 турнира Grand Slam, став абсолютным лидером по этому показателю.
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