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Ролан Гаррос
11 июня 2023, 19:35 | Обновлено 11 июня 2023, 19:48
805
0

Джокович обошел Надаля по количеству выигранных титулов Grand Slam

Новак вырвался вперед

11 июня 2023, 19:35 | Обновлено 11 июня 2023, 19:48
805
0
Джокович обошел Надаля по количеству выигранных титулов Grand Slam
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Сербский теннисист Новак Джокович победил норвежца Каспера Рууда в финале Ролан Гаррос (7:6, 6:3, 7:5) и выиграл свой 23-й титул на турнирах Grand Slam.

По этому показателю Джокович обошел Рафаэля Надаля и стал единоличным рекордсменом мужского тенниса. У женщин в Открытой эре столько же имеет Серена Уильямс.

Отметим, что Новак десять раз выиграл Australian Open, семь – Уимблдон, по три – Ролан Гаррос и US Open. Джокович стал первым мужчиной, который выиграл все турниры Grand Slam как минимум трижды.

С новой неделе он вернет себе статус первой ракетки мира.

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Источник Sport.ua
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