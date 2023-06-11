Джокович обошел Надаля по количеству выигранных титулов Grand Slam
Новак вырвался вперед
Сербский теннисист Новак Джокович победил норвежца Каспера Рууда в финале Ролан Гаррос (7:6, 6:3, 7:5) и выиграл свой 23-й титул на турнирах Grand Slam.
По этому показателю Джокович обошел Рафаэля Надаля и стал единоличным рекордсменом мужского тенниса. У женщин в Открытой эре столько же имеет Серена Уильямс.
Отметим, что Новак десять раз выиграл Australian Open, семь – Уимблдон, по три – Ролан Гаррос и US Open. Джокович стал первым мужчиной, который выиграл все турниры Grand Slam как минимум трижды.
С новой неделе он вернет себе статус первой ракетки мира.
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