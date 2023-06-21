Стало известно, почему Сачко снялся с турнира в Познани

Украинский теннисист Виталий Сачко (№187 ATP) досрочно завершил борьбу на грунтовом челленджере в Познани (Польша), снявшись с одиночного и парного разрядов.

Официальная причина снятия с турнира – травма паха. Вчера он не смог продолжать поежинок первого раунда против американца Улисеса Бланча. Виталий проиграл первый сет на тай-брейке и завершил встречу.

Отметим, что на прошлой неделе Сачко стал чемпионом грунтового челленджера в Братиславе.