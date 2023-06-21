ATP21 июня 2023, 14:58 |
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Стало известно, почему Сачко снялся с турнира в Познани
У Виталия травма
21 июня 2023, 14:58 |
329
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Украинский теннисист Виталий Сачко (№187 ATP) досрочно завершил борьбу на грунтовом челленджере в Познани (Польша), снявшись с одиночного и парного разрядов.
Официальная причина снятия с турнира – травма паха. Вчера он не смог продолжать поежинок первого раунда против американца Улисеса Бланча. Виталий проиграл первый сет на тай-брейке и завершил встречу.
Отметим, что на прошлой неделе Сачко стал чемпионом грунтового челленджера в Братиславе.
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