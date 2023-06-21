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  4. Стало известно, почему Сачко снялся с турнира в Познани
ATP
21 июня 2023, 14:58 |
329
0

Стало известно, почему Сачко снялся с турнира в Познани

У Виталия травма

21 июня 2023, 14:58 |
329
0
Стало известно, почему Сачко снялся с турнира в Познани
Bratislava Open. Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко (№187 ATP) досрочно завершил борьбу на грунтовом челленджере в Познани (Польша), снявшись с одиночного и парного разрядов.

Официальная причина снятия с турнира – травма паха. Вчера он не смог продолжать поежинок первого раунда против американца Улисеса Бланча. Виталий проиграл первый сет на тай-брейке и завершил встречу.

Отметим, что на прошлой неделе Сачко стал чемпионом грунтового челленджера в Братиславе.

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Виталий Сачко травма
Источник ATP Tour
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