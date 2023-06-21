Свитолина получила wild card на Уимблдон

Официальный сайт Уимблдонского турнира опубликовал список теннисистов, которые получили уайлд-кард в основную сетку.

В женском одиночном разряде «дикую карту» получила украинка Элина Свитолина, которая является полуфиналисткой 2019 года. Также в списке пять британских теннисисток и легендарная американка Винус Уильямс, которая выиграла пять травяных мейджоров.

В мужском одиночном разряде wild card получили пять британцев, а также четвертьфиналист 2019 года бельгиец Давид Гоффен.

Уимблдон состоится с 3 по 16 июля. Из украинок в основе по рейтингу сыграют Ангелина Калинина, Марта Костюк, Леся Цуренко и Катерина Байндл.