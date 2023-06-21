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  4. Свитолина получила wild card на Уимблдон
Уимблдон
21 июня 2023, 12:24 | Обновлено 21 июня 2023, 13:01
1535
7

Свитолина получила wild card на Уимблдон

Элина сыграет в основной сетке травяного мейджора

21 июня 2023, 12:24 | Обновлено 21 июня 2023, 13:01
1535
7
Свитолина получила wild card на Уимблдон
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Официальный сайт Уимблдонского турнира опубликовал список теннисистов, которые получили уайлд-кард в основную сетку.

В женском одиночном разряде «дикую карту» получила украинка Элина Свитолина, которая является полуфиналисткой 2019 года. Также в списке пять британских теннисисток и легендарная американка Винус Уильямс, которая выиграла пять травяных мейджоров.

В мужском одиночном разряде wild card получили пять британцев, а также четвертьфиналист 2019 года бельгиец Давид Гоффен.

Уимблдон состоится с 3 по 16 июля. Из украинок в основе по рейтингу сыграют Ангелина Калинина, Марта Костюк, Леся Цуренко и Катерина Байндл.

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Уимблдон-2023 Элина Свитолина Винус Уильямс Давид Гоффен
Источник Wimbledon
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Комментарии 7
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Stanislav Matusevych
Все-таки британці доводять, що вони є нашими друзями. Молодці.
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+6
vitaly
Після Бірмінгему не вірилось, що таки дадуть Еліні вайлд-карт. Дякуємо, британці.
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+2
Андрій Некрасов
Все ж такі півфіналістка - це те ж грає
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+1
Elis
Я була більш ніж переконана, що так і буде. Тепер спокійно через турніри готуватись до ҐС. Цікаво, як піде в Еліни цей турнір цього разу. 
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0
Sashamar
А може все ж таки краще було через кваліфікацію? Просто, щоб розігрітися.
І ще цікаво, чи отримала допуск в кваліфікацію Завацька.
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Nosal Dmitriy
Якщо вона зараз в рейтінгу стоїть вище за
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0
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