Свитолина получила wild card на Уимблдон
Элина сыграет в основной сетке травяного мейджора
Официальный сайт Уимблдонского турнира опубликовал список теннисистов, которые получили уайлд-кард в основную сетку.
В женском одиночном разряде «дикую карту» получила украинка Элина Свитолина, которая является полуфиналисткой 2019 года. Также в списке пять британских теннисисток и легендарная американка Винус Уильямс, которая выиграла пять травяных мейджоров.
В мужском одиночном разряде wild card получили пять британцев, а также четвертьфиналист 2019 года бельгиец Давид Гоффен.
Уимблдон состоится с 3 по 16 июля. Из украинок в основе по рейтингу сыграют Ангелина Калинина, Марта Костюк, Леся Цуренко и Катерина Байндл.
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