Сачко не сумел доиграть матч первого круга на турнире в Польше

Украинский теннисист Виталий Сачко (№187 ATP) досрочно завершил борьбу на челленджере в Познани.

В матче первого раунда украинец снялся с поединка против американца Улисеса Бланча (№461 ATP) после проигранного первого сета, в котором он вел со счетом 4:0.

Познань. Первый круг

Виталий Сачко (Украина) – Улисес Бланч (США, Q) – 6:7(5) – отказ

Отметим, что на прошлой неделе Сачко стал чемпионом грунтового челленджера в Братиславе.