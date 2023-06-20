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  4. Сачко не сумел доиграть матч первого круга на турнире в Польше
ATP
20 июня 2023, 17:40 | Обновлено 20 июня 2023, 19:03
272
1

Сачко не сумел доиграть матч первого круга на турнире в Польше

Виталий снялся после первого сета

20 июня 2023, 17:40 | Обновлено 20 июня 2023, 19:03
272
1
Сачко не сумел доиграть матч первого круга на турнире в Польше
Bratislava Open. Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко (№187 ATP) досрочно завершил борьбу на челленджере в Познани.

В матче первого раунда украинец снялся с поединка против американца Улисеса Бланча (№461 ATP) после проигранного первого сета, в котором он вел со счетом 4:0.

Познань. Первый круг
Виталий Сачко (Украина) – Улисес Бланч (США, Q) – 6:7(5) – отказ

Отметим, что на прошлой неделе Сачко стал чемпионом грунтового челленджера в Братиславе.

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Источник Sport.ua
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Александр Ад
для чого так себе заганяти?Перерви в стартах треба робити
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