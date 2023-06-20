ATP20 июня 2023, 17:40 | Обновлено 20 июня 2023, 19:03
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Сачко не сумел доиграть матч первого круга на турнире в Польше
Виталий снялся после первого сета
20 июня 2023, 17:40 | Обновлено 20 июня 2023, 19:03
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Украинский теннисист Виталий Сачко (№187 ATP) досрочно завершил борьбу на челленджере в Познани.
В матче первого раунда украинец снялся с поединка против американца Улисеса Бланча (№461 ATP) после проигранного первого сета, в котором он вел со счетом 4:0.
Познань. Первый круг
Виталий Сачко (Украина) – Улисес Бланч (США, Q) – 6:7(5) – отказ
Отметим, что на прошлой неделе Сачко стал чемпионом грунтового челленджера в Братиславе.
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