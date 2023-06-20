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ATP
20 июня 2023, 15:20 | Обновлено 20 июня 2023, 15:21
231
0

Теннисист, который вернулся после двухлетней паузы, снова травмировался

Милош Раонич снялся с турнира в Лондоне

20 июня 2023, 15:20 | Обновлено 20 июня 2023, 15:21
231
0
Теннисист, который вернулся после двухлетней паузы, снова травмировался
Getty Images/Global Images Ukraine. Милош Раонич

Канадский теннисист Милош Раонич снялся с турнира ATP 500 в Лондоне, который стартовал на этой неделе.

Причина снятия – травма плеча. Канадца в основе заменит лаки-лузер Алексей Попырин из Австралии. В первом раунде он сразится против своего соотечественника Джордана Томпсона.

Ранее сообщалось, что Раонич планирует сыграть по «защищенному» рейтингу на Уимблдоне. В 2016 году Милош играл в финале травяного мейджора.

На недавнем турнире в Хертогенбосе был первый матч Раонича с лета 2021 года.

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Милош Раонич ATP Лондон Алексей Попырин Джордан Томпсон (теннисист)
Источник Twitter
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