ATP20 июня 2023, 15:20 | Обновлено 20 июня 2023, 15:21
231
0
Теннисист, который вернулся после двухлетней паузы, снова травмировался
Милош Раонич снялся с турнира в Лондоне
20 июня 2023, 15:20 | Обновлено 20 июня 2023, 15:21
231
0
Канадский теннисист Милош Раонич снялся с турнира ATP 500 в Лондоне, который стартовал на этой неделе.
Причина снятия – травма плеча. Канадца в основе заменит лаки-лузер Алексей Попырин из Австралии. В первом раунде он сразится против своего соотечественника Джордана Томпсона.
Ранее сообщалось, что Раонич планирует сыграть по «защищенному» рейтингу на Уимблдоне. В 2016 году Милош играл в финале травяного мейджора.
На недавнем турнире в Хертогенбосе был первый матч Раонича с лета 2021 года.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 19 июня 2023, 11:27 0
Фрэнсис Тиафо впервые вошел в первую десятку
Футбол | 19 июня 2023, 22:00 104
Наставник оценил победу в матче отбора Евро-2024
Футбол | 19.06.2023, 21:43
Футбол | 19.06.2023, 17:48
Футбол | 20.06.2023, 12:00
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
18.06.2023, 17:23 9
19.06.2023, 11:44 12
19.06.2023, 21:19
18.06.2023, 22:45 1
19.06.2023, 21:59 6
19.06.2023, 10:18 10
19.06.2023, 16:07 1
18.06.2023, 17:55