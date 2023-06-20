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Сборная УКРАИНЫ
20 июня 2023, 10:52 | Обновлено 20 июня 2023, 10:57
52
0

Сергей Кривцов провел 300-й матч в рядах украинских команд

На высшем уровне Кривцов дебютировал в апреле 2008 года

20 июня 2023, 10:52 | Обновлено 20 июня 2023, 10:57
52
0
Сергей Кривцов провел 300-й матч в рядах украинских команд
УАФ. Сергей Кривцов

Матч с Мальтой (1:0) стал 300-м в украинской карьере 32-летнего защитника Сергея Кривцова. 199 встреч он отыграл в чемпионатах Украины, 39 – в еврокубках, 32 – за национальную сборную, 24 – в Кубке Украины и 6 – в Суперкубке Украины. На клубном уровне Сергей 224 раза выходил на поле в рядах «Шахтера» и 44 – в составе запорожского «Металлурга».

Чтобы войти в «Клуб 300», Кривцову понадобилось 15 лет 54 дня, начиная с дебюта, который состоялся 26 апреля 2008 года в домашнем поединке запорожского «Металлурга» с киевским «Арсеналом» (0:1).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Источник Sport.ua
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