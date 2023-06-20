Сергей Кривцов провел 300-й матч в рядах украинских команд

Матч с Мальтой (1:0) стал 300-м в украинской карьере 32-летнего защитника Сергея Кривцова. 199 встреч он отыграл в чемпионатах Украины, 39 – в еврокубках, 32 – за национальную сборную, 24 – в Кубке Украины и 6 – в Суперкубке Украины. На клубном уровне Сергей 224 раза выходил на поле в рядах «Шахтера» и 44 – в составе запорожского «Металлурга».

Чтобы войти в «Клуб 300», Кривцову понадобилось 15 лет 54 дня, начиная с дебюта, который состоялся 26 апреля 2008 года в домашнем поединке запорожского «Металлурга» с киевским «Арсеналом» (0:1).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ