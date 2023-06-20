Чемпионат Европы20 июня 2023, 10:32 | Обновлено 20 июня 2023, 10:58
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Защитник сборной Франции: «Мысленно мы были в отпуске»
Ибраима Конате – о минимальной победе над Грецией
20 июня 2023, 10:32 | Обновлено 20 июня 2023, 10:58
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Защитник сборной Франции Ибраима Конате прокомментировал минимальную победу над командой Греции (1:0) в матче квалификации Евро-2024.
«Мы все были мысленно в отпуске, но все равно набрали три балла. Хотелось забить больше голов, но главное – это победный результат. Команда накопила много усталости за сезон, теперь пора отдохнуть. Мы добились максимального результата – четыре победы в четырех матчах», - сказал Конате.
Франция с 12 набранными баллами уверенно лидирует в группе В.
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