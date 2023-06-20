Защитник сборной Франции: «Мысленно мы были в отпуске»

Защитник сборной Франции Ибраима Конате прокомментировал минимальную победу над командой Греции (1:0) в матче квалификации Евро-2024.

«Мы все были мысленно в отпуске, но все равно набрали три балла. Хотелось забить больше голов, но главное – это победный результат. Команда накопила много усталости за сезон, теперь пора отдохнуть. Мы добились максимального результата – четыре победы в четырех матчах», - сказал Конате.

Франция с 12 набранными баллами уверенно лидирует в группе В.