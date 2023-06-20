ВИДЕО. «Мы не заслужили победу». Итоги 10 дней Реброва в сборной

Результат останется, но что делать с теми проблемами, которые остались в сборной?

В этом видео «Записки украинского болельщика» обсуждают последний матч групповой стадии квалификации к Евро-2024 Украина - Мальта (1:0), и подводят кратко итоги первых 10 дней Сергея Реброва в национальной сборной Украины.