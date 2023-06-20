Чемпионат Европы20 июня 2023, 10:25 |
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ВИДЕО. «Мы не заслужили победу». Итоги 10 дней Реброва в сборной
«Записки украинского болельщика» – об игре Украина – Мальта
20 июня 2023, 10:25 |
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Результат останется, но что делать с теми проблемами, которые остались в сборной?
В этом видео «Записки украинского болельщика» обсуждают последний матч групповой стадии квалификации к Евро-2024 Украина - Мальта (1:0), и подводят кратко итоги первых 10 дней Сергея Реброва в национальной сборной Украины.
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Лет сто нужно,для притирки))))))))
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