Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. «Мы не заслужили победу». Итоги 10 дней Реброва в сборной
Чемпионат Европы
20 июня 2023, 10:25 |
1087
1

ВИДЕО. «Мы не заслужили победу». Итоги 10 дней Реброва в сборной

«Записки украинского болельщика» – об игре Украина – Мальта

20 июня 2023, 10:25 |
1087
1
ВИДЕО. «Мы не заслужили победу». Итоги 10 дней Реброва в сборной
УАФ

Результат останется, но что делать с теми проблемами, которые остались в сборной?

В этом видео «Записки украинского болельщика» обсуждают последний матч групповой стадии квалификации к Евро-2024 Украина - Мальта (1:0), и подводят кратко итоги первых 10 дней Сергея Реброва в национальной сборной Украины.

По теме:
Андрей Ярмоленко побил рекорд Андрея Шевченко
Защитник сборной Франции: «Мысленно мы были в отпуске»
Анатолий ТРУБИН: «Путешествие продолжается»
сборная Украины по футболу Евро-2024 Украина - Мальта
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Второй подряд триумф Петракова. Армения вырвала победу над Латвией
Футбол | 19 июня 2023, 21:01 7
Второй подряд триумф Петракова. Армения вырвала победу над Латвией
Второй подряд триумф Петракова. Армения вырвала победу над Латвией

Сборная Армении одержала вторую победу подряд

Два пенальти, один гол. Украина с проблемами переиграла Мальту
Футбол | 19 июня 2023, 21:02 178
Два пенальти, один гол. Украина с проблемами переиграла Мальту
Два пенальти, один гол. Украина с проблемами переиграла Мальту

Наша команда все же набрала максимум очок в июньских матчах отбора к Евро-2024

Франция – Греция – 1:0. Мбаппе забил с пенальти. Видео гола и обзор матча
Футбол | 20.06.2023, 02:23
Франция – Греция – 1:0. Мбаппе забил с пенальти. Видео гола и обзор матча
Франция – Греция – 1:0. Мбаппе забил с пенальти. Видео гола и обзор матча
Историческая игра. Трубин впервые сыграл на ноль в сборной Украины
Футбол | 20.06.2023, 08:50
Историческая игра. Трубин впервые сыграл на ноль в сборной Украины
Историческая игра. Трубин впервые сыграл на ноль в сборной Украины
Сергей РЕБРОВ: «Почему все считают, что мы должны выносить всех 3:0 и 4:0?»
Футбол | 19.06.2023, 22:00
Сергей РЕБРОВ: «Почему все считают, что мы должны выносить всех 3:0 и 4:0?»
Сергей РЕБРОВ: «Почему все считают, что мы должны выносить всех 3:0 и 4:0?»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Игорь Украинский
Лет сто нужно,для притирки))))))))
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Остап Маркевич определился с новым местом работы
Остап Маркевич определился с новым местом работы
19.06.2023, 11:44 13
Футбол
Отец Фьюри: «Представьте, что будет, если Дюбуа порвет Усика? А он может»
Отец Фьюри: «Представьте, что будет, если Дюбуа порвет Усика? А он может»
19.06.2023, 13:20 3
Бокс
Езерский не войдет в штаб Карпат. Названы ассистенты Мирона Маркевича
Езерский не войдет в штаб Карпат. Названы ассистенты Мирона Маркевича
18.06.2023, 19:39 5
Футбол
Трагическая гибель Мэдера на Туре Швейцарии. Итоги недели в велоспорте
Трагическая гибель Мэдера на Туре Швейцарии. Итоги недели в велоспорте
19.06.2023, 16:07 1
Другие виды
Бирмингем. Калинина стартовала с победы
Бирмингем. Калинина стартовала с победы
19.06.2023, 19:42 1
Теннис
Украина проиграла Франции в заключительном матче группы С Евролиги
Украина проиграла Франции в заключительном матче группы С Евролиги
18.06.2023, 17:55
Волейбол
В сеть слили условия брачного контракта Роналду с Джорджиной Родригес
В сеть слили условия брачного контракта Роналду с Джорджиной Родригес
18.06.2023, 17:51 12
Футбол
5 игроков, возвращающихся после аренды, которые могут усилить Динамо
5 игроков, возвращающихся после аренды, которые могут усилить Динамо
18.06.2023, 08:56 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем