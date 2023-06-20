Роналду зовет. Аль-Насру интересен полузащитник Интера
Клуб из Эр-Рияда нацелен на Брозовича
Полузащитник миланского «Интера» Марцело Брозович может стать игроком клуба «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, за который, как известно, играет португалец Криштиану Роналду.
Клуб из Эр-Рияда якобы уже отправил «нерадзурри» предложение о переходе хорвата, оценив Брозовича в 15 млн евро.
30-летний Марцело Брозович играет за «Интер» с январе 2015 года. Его контракт с миланцами рассчитан до 2026 года.
В сезоне-2022/23 Брозович провел за «Интер» во всех турнирах 40 матчей, забил три гола, сделал 6 ассистов.
Ранее сообщалось, что Марцело Брозович интересен «Ньюкаслу».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Наставник оценил победу в матче отбора Евро-2024
Главные новости за 19 июня на Sport.ua