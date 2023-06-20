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Италия
20 июня 2023, 10:06 | Обновлено 20 июня 2023, 10:10
502
0

Роналду зовет. Аль-Насру интересен полузащитник Интера

Клуб из Эр-Рияда нацелен на Брозовича

20 июня 2023, 10:06 | Обновлено 20 июня 2023, 10:10
502
0
Роналду зовет. Аль-Насру интересен полузащитник Интера
Getty Images/Global Images Ukraine. Марцело Брозович

Полузащитник миланского «Интера» Марцело Брозович может стать игроком клуба «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, за который, как известно, играет португалец Криштиану Роналду.

Клуб из Эр-Рияда якобы уже отправил «нерадзурри» предложение о переходе хорвата, оценив Брозовича в 15 млн евро.

30-летний Марцело Брозович играет за «Интер» с январе 2015 года. Его контракт с миланцами рассчитан до 2026 года.

В сезоне-2022/23 Брозович провел за «Интер» во всех турнирах 40 матчей, забил три гола, сделал 6 ассистов.

Ранее сообщалось, что Марцело Брозович интересен «Ньюкаслу».

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Марцело Брозович Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат Саудовской Аравии по футболу Интер Милан трансферы
Источник Джанлука Ди Марцио
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