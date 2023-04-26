Підтримай кіберзахист Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ньюкасл нацелился на хавбека Интера
Англия
26 апреля 2023, 19:37 |
573
0

Ньюкасл нацелился на хавбека Интера

Марцело Брозович может продолжить карьеру в Англии

26 апреля 2023, 19:37 |
573
0
Ньюкасл нацелился на хавбека Интера
Getty Images/Global Images Ukraine. Марцело Брозович

«Ньюкасл» намерен во время летнего трансферного окна подписать полузащитника «Интера» Марцело Брозовича. Об этом сообщают хорватские СМИ.

Брозович в нынешнем сезоне из-за ряда травм перестал быть ключевым игроком для «Интера», и итальянский клуб готов отпустить 30-летнего хорвата за 35 миллионов евро. Для «Ньюкасла» такая сумма не станет проблемой.

В нынешнем сезоне на счету Брозовича 2 гола и 1 ассист в 28 матчах за «Интер» во всех турнирах.

По теме:
Наполи нашел замену Осимхену в Роме
Кессье может вернуться в Серию А
Несмотря на травму. К Бущану сохраняется интерес из Европы
Ньюкасл Интер Милан Марцело Брозович трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Источник Jutarnji List
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Кастельянос дважды забил Лунину в дебюте матча Жироны с Реалом
Футбол | 25 апреля 2023, 20:59 0
ВИДЕО. Кастельянос дважды забил Лунину в дебюте матча Жироны с Реалом
ВИДЕО. Кастельянос дважды забил Лунину в дебюте матча Жироны с Реалом

Мадридский клуб неудачно начал выездной матч 31-го тура Ла Лиги

Ему заплатила Барселона. Реакция болельщиков Реала на игру Лунина с Жироной
Футбол | 26 апреля 2023, 09:10 23
Ему заплатила Барселона. Реакция болельщиков Реала на игру Лунина с Жироной
Ему заплатила Барселона. Реакция болельщиков Реала на игру Лунина с Жироной

Королевский клуб в гостях уступил со счетом 2:4

Йожеф САБО: «Гусев не сможет быть главным тренером, тут нужен характер»
Футбол | 26.04.2023, 13:07
Йожеф САБО: «Гусев не сможет быть главным тренером, тут нужен характер»
Йожеф САБО: «Гусев не сможет быть главным тренером, тут нужен характер»
Фонсека в Лилле: реанимация команды, конфликт с президентом, скорый уход
Футбол | 26.04.2023, 11:30
Фонсека в Лилле: реанимация команды, конфликт с президентом, скорый уход
Фонсека в Лилле: реанимация команды, конфликт с президентом, скорый уход
MEGOGO не будет транслировать бой Ломаченко против Хейни
Бокс | 26.04.2023, 18:20
MEGOGO не будет транслировать бой Ломаченко против Хейни
MEGOGO не будет транслировать бой Ломаченко против Хейни
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Обращались как с 3-м классом. Теннисистку рф не пустили на самолет в Каире
Обращались как с 3-м классом. Теннисистку рф не пустили на самолет в Каире
24.04.2023, 20:36 36
Теннис
ВИДЕО. Absolute belter. Мудрик положил бисиклетой мяч в ворота
ВИДЕО. Absolute belter. Мудрик положил бисиклетой мяч в ворота
24.04.2023, 21:37 4
Футбол
Жирона – Реал – 4:2. Покер Кастельяноса. Видео голов и обзор матча
Жирона – Реал – 4:2. Покер Кастельяноса. Видео голов и обзор матча
25.04.2023, 22:25 4
Футбол
Бавария может уволить Тухеля. Известно условие
Бавария может уволить Тухеля. Известно условие
25.04.2023, 05:45 7
Футбол
В декабре под Бахмутом пропал экс-игрок молодежной команды Шахтера
В декабре под Бахмутом пропал экс-игрок молодежной команды Шахтера
25.04.2023, 13:45
Война
ВИДЕО. Если не завалишь е****, дам мячом в тебя. Теннисист рф угрожал маме
ВИДЕО. Если не завалишь е****, дам мячом в тебя. Теннисист рф угрожал маме
24.04.2023, 21:59 17
Теннис
Замена Луческу: почему Шовковский, а не Карас или Гусев?
Замена Луческу: почему Шовковский, а не Карас или Гусев?
25.04.2023, 13:20 31
Футбол
ФОТО. Клуб из Бразилии принял название и цвета Мариуполя
ФОТО. Клуб из Бразилии принял название и цвета Мариуполя
24.04.2023, 22:51 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности