Ньюкасл нацелился на хавбека Интера

«Ньюкасл» намерен во время летнего трансферного окна подписать полузащитника «Интера» Марцело Брозовича. Об этом сообщают хорватские СМИ.

Брозович в нынешнем сезоне из-за ряда травм перестал быть ключевым игроком для «Интера», и итальянский клуб готов отпустить 30-летнего хорвата за 35 миллионов евро. Для «Ньюкасла» такая сумма не станет проблемой.

В нынешнем сезоне на счету Брозовича 2 гола и 1 ассист в 28 матчах за «Интер» во всех турнирах.