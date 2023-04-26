Англия26 апреля 2023, 19:37 |
573
0
Ньюкасл нацелился на хавбека Интера
Марцело Брозович может продолжить карьеру в Англии
26 апреля 2023, 19:37 |
573
0
«Ньюкасл» намерен во время летнего трансферного окна подписать полузащитника «Интера» Марцело Брозовича. Об этом сообщают хорватские СМИ.
Брозович в нынешнем сезоне из-за ряда травм перестал быть ключевым игроком для «Интера», и итальянский клуб готов отпустить 30-летнего хорвата за 35 миллионов евро. Для «Ньюкасла» такая сумма не станет проблемой.
В нынешнем сезоне на счету Брозовича 2 гола и 1 ассист в 28 матчах за «Интер» во всех турнирах.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 25 апреля 2023, 20:59 0
Мадридский клуб неудачно начал выездной матч 31-го тура Ла Лиги
Футбол | 26 апреля 2023, 09:10 23
Королевский клуб в гостях уступил со счетом 2:4
Футбол | 26.04.2023, 13:07
Футбол | 26.04.2023, 11:30
Бокс | 26.04.2023, 18:20
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
24.04.2023, 20:36 36
24.04.2023, 21:37 4
25.04.2023, 22:25 4
25.04.2023, 05:45 7
25.04.2023, 13:45
24.04.2023, 21:59 17
25.04.2023, 13:20 31
24.04.2023, 22:51 10