Анатолий ТРУБИН: «Путешествие продолжается»
Вратарь сборной Украины подвел итоги первых матчей под руководством Сергея Реброва
21-летний голкипер сборной Украины Анатолий Трубин отправляется в расположение команды U-21 для участия на Евро-2023.
«Спасибо за этот период в сборной. Запомню его навсегда. Победы над Северной Македонией и Мальтой стали возможны благодаря большой командной работе.
Игроки, тренеры, персонал, болельщики, все украинцы и, конечно же, ВСУ. Это было бы невозможно без вас! Путешествие продолжается в молодежке», – написал Трубин в Instagram.
Молодежный чемпионат Европы пройдет с 21 июня по 8 июля 2023 года.
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