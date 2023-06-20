Анатолий ТРУБИН: «Путешествие продолжается»

21-летний голкипер сборной Украины Анатолий Трубин отправляется в расположение команды U-21 для участия на Евро-2023.

«Спасибо за этот период в сборной. Запомню его навсегда. Победы над Северной Македонией и Мальтой стали возможны благодаря большой командной работе.

Игроки, тренеры, персонал, болельщики, все украинцы и, конечно же, ВСУ. Это было бы невозможно без вас! Путешествие продолжается в молодежке», – написал Трубин в Instagram.

Молодежный чемпионат Европы пройдет с 21 июня по 8 июля 2023 года.