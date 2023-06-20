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Чемпионат Европы
20 июня 2023, 10:05 | Обновлено 20 июня 2023, 10:17
344
1

Анатолий ТРУБИН: «Путешествие продолжается»

Вратарь сборной Украины подвел итоги первых матчей под руководством Сергея Реброва

20 июня 2023, 10:05 | Обновлено 20 июня 2023, 10:17
344
1
Анатолий ТРУБИН: «Путешествие продолжается»
УАФ. Анатолий Трубин

21-летний голкипер сборной Украины Анатолий Трубин отправляется в расположение команды U-21 для участия на Евро-2023.

«Спасибо за этот период в сборной. Запомню его навсегда. Победы над Северной Македонией и Мальтой стали возможны благодаря большой командной работе.

Игроки, тренеры, персонал, болельщики, все украинцы и, конечно же, ВСУ. Это было бы невозможно без вас! Путешествие продолжается в молодежке», – написал Трубин в Instagram.

Молодежный чемпионат Европы пройдет с 21 июня по 8 июля 2023 года.

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Анатолий Трубин Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Украины по футболу U-21
Источник Instagram
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Chystyi_stavok
Анатолій Трубін провів перший свій "сухий" матч за національну збірну лише з 7-ї спроби. Нехай до речі статист Спорт.ЮА Юрій ЛЯХОВЕЦЬКИЙ опублікує, які воротарі збірної України проводили матч на нуль, щонайменше з 3-ї спроби.
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