Гранит ДЖАКА: «Мы доминировали на протяжении всего матча»

Один из лидеров сборной Швейцарии Гранит Джака прокомментировал ничью с национальной командой Румынии (2:2) в матче квалификации Евро-2024.

«Затрудняюсь подобрать нужные слова. Наша команда доминировала на протяжении всего матча. Мы имели шансы забить еще несколько голов.

Этот матч будет уроком для нас, который нужно будет запомнить на будущее. Нам необходимо быть более сосредоточенными в последние 10-15 минут», - сказал Джака.