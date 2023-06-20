Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гранит ДЖАКА: «Мы доминировали на протяжении всего матча»
Чемпионат Европы
20 июня 2023, 09:39 | Обновлено 20 июня 2023, 09:45
1054
0

Гранит ДЖАКА: «Мы доминировали на протяжении всего матча»

Капитан сборной Швейцарии – о ничьей с Румынией

20 июня 2023, 09:39 | Обновлено 20 июня 2023, 09:45
1054
0
Гранит ДЖАКА: «Мы доминировали на протяжении всего матча»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гранит Джака

Один из лидеров сборной Швейцарии Гранит Джака прокомментировал ничью с национальной командой Румынии (2:2) в матче квалификации Евро-2024.

«Затрудняюсь подобрать нужные слова. Наша команда доминировала на протяжении всего матча. Мы имели шансы забить еще несколько голов.

Этот матч будет уроком для нас, который нужно будет запомнить на будущее. Нам необходимо быть более сосредоточенными в последние 10-15 минут», - сказал Джака.

По теме:
Защитник сборной Франции: «Мысленно мы были в отпуске»
ВИДЕО. «Мы не заслужили победу». Итоги 10 дней Реброва в сборной
Александр ПЕТРАКОВ: «Не буду нравиться болельщикам – соберусь и уеду»
Гранит Джака сборная Швейцарии по футболу сборная Румынии по футболу Евро-2024
Источник УЕФА
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина – Мальта – 1:0. Один гол с двух пенальти. Видео гола и обзор матча
Футбол | 19 июня 2023, 21:59 6
Украина – Мальта – 1:0. Один гол с двух пенальти. Видео гола и обзор матча
Украина – Мальта – 1:0. Один гол с двух пенальти. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 4-го тура квалификации Евро-2024

Источник: Эдин Джеко в ближайшее время перейдет из Интера в Фенербахче
Футбол | 20 июня 2023, 05:35 0
Источник: Эдин Джеко в ближайшее время перейдет из Интера в Фенербахче
Источник: Эдин Джеко в ближайшее время перейдет из Интера в Фенербахче

Босниец на правах свободного агента  заключит контракт с турками до 2025 года

Ребров взял шесть очков. Турнирная таблица Евро-2024 в группе с Украиной
Футбол | 19.06.2023, 21:19
Ребров взял шесть очков. Турнирная таблица Евро-2024 в группе с Украиной
Ребров взял шесть очков. Турнирная таблица Евро-2024 в группе с Украиной
Два пенальти, один гол. Украина с проблемами переиграла Мальту
Футбол | 19.06.2023, 21:02
Два пенальти, один гол. Украина с проблемами переиграла Мальту
Два пенальти, один гол. Украина с проблемами переиграла Мальту
САУТГЕЙТ: «Завершение атак было безжалостным. Хорошо, что есть конкуренция»
Футбол | 20.06.2023, 03:27
САУТГЕЙТ: «Завершение атак было безжалостным. Хорошо, что есть конкуренция»
САУТГЕЙТ: «Завершение атак было безжалостным. Хорошо, что есть конкуренция»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Езерский не войдет в штаб Карпат. Названы ассистенты Мирона Маркевича
Езерский не войдет в штаб Карпат. Названы ассистенты Мирона Маркевича
18.06.2023, 19:39 5
Футбол
В сеть слили условия брачного контракта Роналду с Джорджиной Родригес
В сеть слили условия брачного контракта Роналду с Джорджиной Родригес
18.06.2023, 17:51 12
Футбол
Фьюри назвал самый сложный бой в карьере
Фьюри назвал самый сложный бой в карьере
18.06.2023, 13:05 1
Бокс
ФОТО. Челси отреагировал на 2 ассиста Мудрика в матче с Северной Македонией
ФОТО. Челси отреагировал на 2 ассиста Мудрика в матче с Северной Македонией
18.06.2023, 14:38 6
Футбол
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Мне очень стыдно из-за наших легенд: Беланова, Блохина»
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Мне очень стыдно из-за наших легенд: Беланова, Блохина»
18.06.2023, 15:50 26
Футбол
Трагическая гибель Мэдера на Туре Швейцарии. Итоги недели в велоспорте
Трагическая гибель Мэдера на Туре Швейцарии. Итоги недели в велоспорте
19.06.2023, 16:07 1
Другие виды
Свитолина проиграла 18-летней чешке на старте соревнований в Бирмингеме
Свитолина проиграла 18-летней чешке на старте соревнований в Бирмингеме
19.06.2023, 17:53 41
Теннис
Рейтинг WTA. Новые рекорды Костюк и Стародубцевой
Рейтинг WTA. Новые рекорды Костюк и Стародубцевой
19.06.2023, 10:50
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем