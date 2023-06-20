Победный гол Соломона, феноменальный камбэк Румынии в матче со Швейцарией
Победы одержали Израиль и беларусь
Состоялся четвертый тур отбора на Евро-2024 в группе I. Румыния благодаря дублю Валентина Михэилэ в компенсированное время спаслась от поражения в матче со Швейцарией. Сборные Израиля и беларуси обыграли Андорру и Косово соответственно. В составе Израиля победным голом отличился Манор Соломон.
Группа I. 4-й тур
Швейцария – Румыния – 2:2
Голы: Амдуни 28, 41 – Михэилэ 90, 90+2
Израиль – Андорра – 2:1
Голы: Шломо 42, Соломон 61 – Росас Убах 52
беларусь – Косово – 2:1
Голы: Морозов 73, Эбонг 75 – Мурики 87
Турнирная таблица группы I:
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