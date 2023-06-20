Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Победный гол Соломона, феноменальный камбэк Румынии в матче со Швейцарией
Евро
Беларусь
19.06.2023 21:45 – FT 2 : 1
Косово
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Европы
20 июня 2023, 00:17 | Обновлено 20 июня 2023, 01:21
738
0

Победный гол Соломона, феноменальный камбэк Румынии в матче со Швейцарией

Победы одержали Израиль и беларусь

20 июня 2023, 00:17 | Обновлено 20 июня 2023, 01:21
738
0
Победный гол Соломона, феноменальный камбэк Румынии в матче со Швейцарией
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся четвертый тур отбора на Евро-2024 в группе I. Румыния благодаря дублю Валентина Михэилэ в компенсированное время спаслась от поражения в матче со Швейцарией. Сборные Израиля и беларуси обыграли Андорру и Косово соответственно. В составе Израиля победным голом отличился Манор Соломон.

Группа I. 4-й тур

Швейцария – Румыния – 2:2
Голы: Амдуни 28, 41 – Михэилэ 90, 90+2

Израиль – Андорра – 2:1
Голы: Шломо 42, Соломон 61 – Росас Убах 52

беларусь – Косово – 2:1
Голы: Морозов 73, Эбонг 75 – Мурики 87

Турнирная таблица группы I:

По теме:
Турнирные таблицы. Украина – на 2-м месте. Итоги дня квалификации Евро-2024
У Словении и Дании – ничья. Казахстан сотворил сенсацию в Северной Ирландии
Гол Мбаппе и спорное судейство. Франция минимально обыграла Грецию
Евро-2024 сборная Швейцарии по футболу сборная Израиля по футболу сборная Румынии по футболу сборная беларуси по футболу сборная Косова по футболу сборная Андорры по футболу Манор Соломон
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Остап Маркевич определился с новым местом работы
Футбол | 19 июня 2023, 11:44 13
Остап Маркевич определился с новым местом работы
Остап Маркевич определился с новым местом работы

Бывший наставник «Мариуполя» будет помогать отцу в «Карпатах»

Была жара, солнце жгло. Забарный признался, почему не сыграет на Евро U-21
Футбол | 19 июня 2023, 23:23 14
Была жара, солнце жгло. Забарный признался, почему не сыграет на Евро U-21
Была жара, солнце жгло. Забарный признался, почему не сыграет на Евро U-21

Защитник сборной Украины пояснил, что после травмы ему очень тяжело

Известна окончательная заявка сборной Украины на матч с Мальтой
Футбол | 19.06.2023, 10:18
Известна окончательная заявка сборной Украины на матч с Мальтой
Известна окончательная заявка сборной Украины на матч с Мальтой
РЕБРОВ: «Дать шанс Соболю? Если будете тренером – можете дать»
Футбол | 19.06.2023, 22:43
РЕБРОВ: «Дать шанс Соболю? Если будете тренером – можете дать»
РЕБРОВ: «Дать шанс Соболю? Если будете тренером – можете дать»
Где смотреть онлайн матч отбора на Евро-2024 Украина – Мальта
Футбол | 19.06.2023, 06:50
Где смотреть онлайн матч отбора на Евро-2024 Украина – Мальта
Где смотреть онлайн матч отбора на Евро-2024 Украина – Мальта
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина проиграла Франции в заключительном матче группы С Евролиги
Украина проиграла Франции в заключительном матче группы С Евролиги
18.06.2023, 17:55
Волейбол
Сачко впервые в карьере взял титул на челленджере ATP
Сачко впервые в карьере взял титул на челленджере ATP
18.06.2023, 17:23 9
Теннис
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Канады
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Канады
19.06.2023, 00:01
Авто/мото
Свитолина проиграла 18-летней чешке на старте соревнований в Бирмингеме
Свитолина проиграла 18-летней чешке на старте соревнований в Бирмингеме
19.06.2023, 17:53 40
Теннис
Сборная – в Трнаве, критика Луческу, завершен 3-й тур отбора к Евро-2024
Сборная – в Трнаве, критика Луческу, завершен 3-й тур отбора к Евро-2024
18.06.2023, 06:20
Футбол
ФОТО. Челси отреагировал на 2 ассиста Мудрика в матче с Северной Македонией
ФОТО. Челси отреагировал на 2 ассиста Мудрика в матче с Северной Македонией
18.06.2023, 14:38 6
Футбол
Езерский не войдет в штаб Карпат. Названы ассистенты Мирона Маркевича
Езерский не войдет в штаб Карпат. Названы ассистенты Мирона Маркевича
18.06.2023, 19:39 5
Футбол
5 игроков, возвращающихся после аренды, которые могут усилить Динамо
5 игроков, возвращающихся после аренды, которые могут усилить Динамо
18.06.2023, 08:56 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем