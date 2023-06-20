Победный гол Соломона, феноменальный камбэк Румынии в матче со Швейцарией

Состоялся четвертый тур отбора на Евро-2024 в группе I. Румыния благодаря дублю Валентина Михэилэ в компенсированное время спаслась от поражения в матче со Швейцарией. Сборные Израиля и беларуси обыграли Андорру и Косово соответственно. В составе Израиля победным голом отличился Манор Соломон.

Группа I. 4-й тур

Швейцария – Румыния – 2:2

Голы: Амдуни 28, 41 – Михэилэ 90, 90+2

Израиль – Андорра – 2:1

Голы: Шломо 42, Соломон 61 – Росас Убах 52

беларусь – Косово – 2:1

Голы: Морозов 73, Эбонг 75 – Мурики 87

Турнирная таблица группы I: