Швейцария – Румыния – 2:2. Суперкамбэк гостей в конце. Видео голов и обзор

19 июня состоялись матчи 4-го тура в группе В квалификации Евро-2024.

Румыния спаслась от поражения в матче со Швейцарией (2:2), хотя уступала 0:2 после дубля Зеки Амдуни.

В компенсированное время два гола забил Валентин Михэилэ и стал героем для румынской сборной.

Квалификация Евро-2024

4-й тур, 19 июня. Группа I

Швейцария – Румыния – 2:2

Голы: Амдуни, 28, 41 – Михэилэ, 89, 90+2

Видеообзор матча