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  4. Швейцария – Румыния – 2:2. Суперкамбэк гостей в конце. Видео голов и обзор
Евро
Швейцария
19.06.2023 21:45 – FT 2 : 2
Румыния
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Чемпионат Европы
20 июня 2023, 05:55 | Обновлено 20 июня 2023, 06:06
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0

Швейцария – Румыния – 2:2. Суперкамбэк гостей в конце. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 4-го тура квалификации Евро-2024

20 июня 2023, 05:55 | Обновлено 20 июня 2023, 06:06
175
0
Швейцария – Румыния – 2:2. Суперкамбэк гостей в конце. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

19 июня состоялись матчи 4-го тура в группе В квалификации Евро-2024.

Румыния спаслась от поражения в матче со Швейцарией (2:2), хотя уступала 0:2 после дубля Зеки Амдуни.

В компенсированное время два гола забил Валентин Михэилэ и стал героем для румынской сборной.

Квалификация Евро-2024

4-й тур, 19 июня. Группа I

Швейцария – Румыния – 2:2

Голы: Амдуни, 28, 41 – Михэилэ, 89, 90+2

Видеообзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Валентин Михэйлэ (Румыния).
89’
ГОЛ ! Мяч забил Валентин Михэйлэ (Румыния).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Зеки Амдуни (Швейцария).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Зеки Амдуни (Швейцария).
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Источник Sport.ua
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