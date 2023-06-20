Чемпионат Европы20 июня 2023, 05:55 | Обновлено 20 июня 2023, 06:06
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Швейцария – Румыния – 2:2. Суперкамбэк гостей в конце. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 4-го тура квалификации Евро-2024
20 июня 2023, 05:55 | Обновлено 20 июня 2023, 06:06
175
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19 июня состоялись матчи 4-го тура в группе В квалификации Евро-2024.
Румыния спаслась от поражения в матче со Швейцарией (2:2), хотя уступала 0:2 после дубля Зеки Амдуни.
В компенсированное время два гола забил Валентин Михэилэ и стал героем для румынской сборной.
Квалификация Евро-2024
4-й тур, 19 июня. Группа I
Швейцария – Румыния – 2:2
Голы: Амдуни, 28, 41 – Михэилэ, 89, 90+2
Видеообзор матча
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Валентин Михэйлэ (Румыния).
89’
ГОЛ ! Мяч забил Валентин Михэйлэ (Румыния).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Зеки Амдуни (Швейцария).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Зеки Амдуни (Швейцария).
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