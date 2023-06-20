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Англия
20 июня 2023, 09:47 | Обновлено 20 июня 2023, 10:00
415
1

В партнеры Зинченко. Арсенал хочет защитника Аякса

В Лондон может перебраться Юрриен Тимбер

20 июня 2023, 09:47 | Обновлено 20 июня 2023, 10:00
415
1
В партнеры Зинченко. Арсенал хочет защитника Аякса
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрриен Тимбер

Лондонский «Арсенал» проявляет интерес к 22-летнему защитнику Юрриену Тимберу.

Сообщается, что «канониры», цвета которых защищает украинский защитник Александр Зинченко, уже сделал «Аяксу» предложение о покупке игрока. Тимбер оценен англичанами в 30 млн фунтов.

Амстердамская команда якобы рассчитывает получить за Тимбера 50 млн фунтов. Впрочем, несмотря на нынешнюю разную позицию в оценке стоимость защитника, клубы могут достичь компромисса.

В сезоне-2022/2023 Юрриен Тимбер провел в чемпионате Нидерландов 34 матча, забил два гола, сделал 2 ассиста.

Ранее сообщалось, что Тимбер находится в поле зрения «Ливерпуля».

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Арсенал Лондон трансферы АПЛ Юрриен Тимбер Аякс
Источник The Athletic
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виталий жалыбин
арсенал скорее всего избавитса от зины
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