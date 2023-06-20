В партнеры Зинченко. Арсенал хочет защитника Аякса

Лондонский «Арсенал» проявляет интерес к 22-летнему защитнику Юрриену Тимберу.

Сообщается, что «канониры», цвета которых защищает украинский защитник Александр Зинченко, уже сделал «Аяксу» предложение о покупке игрока. Тимбер оценен англичанами в 30 млн фунтов.

Амстердамская команда якобы рассчитывает получить за Тимбера 50 млн фунтов. Впрочем, несмотря на нынешнюю разную позицию в оценке стоимость защитника, клубы могут достичь компромисса.

В сезоне-2022/2023 Юрриен Тимбер провел в чемпионате Нидерландов 34 матча, забил два гола, сделал 2 ассиста.

Ранее сообщалось, что Тимбер находится в поле зрения «Ливерпуля».