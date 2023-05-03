Нидерланды03 мая 2023, 13:52 | Обновлено 03 мая 2023, 13:55
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Им интересуется Ливерпуль. Аякс повесил ценник на Тимбера
Нидерландский клуб хочет 50 миллионов евро
03 мая 2023, 13:52 | Обновлено 03 мая 2023, 13:55
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Центральный защитник «Аякса» Юрриен Тимбер стал объектом интереса многих европейских топ-клубов, включая «Ливерпуль».
По информации немецких СМИ, «Аякс» летом готов продать своего игрока, но лишь за солидную сумму. Потенциальному покупателю придется выложить как минимум 50 миллионов евро.
Тимбер является воспитанником «Аякса», в нынешнем сезоне на счету 21-летнего защитника сборной Нидерландов 1 гол и 2 ассиста в 43 матчах за «Аякс» во всех турнирах. Контракт рассчитан до лета 2025 года.
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