Им интересуется Ливерпуль. Аякс повесил ценник на Тимбера

Центральный защитник «Аякса» Юрриен Тимбер стал объектом интереса многих европейских топ-клубов, включая «Ливерпуль».

По информации немецких СМИ, «Аякс» летом готов продать своего игрока, но лишь за солидную сумму. Потенциальному покупателю придется выложить как минимум 50 миллионов евро.

Тимбер является воспитанником «Аякса», в нынешнем сезоне на счету 21-летнего защитника сборной Нидерландов 1 гол и 2 ассиста в 43 матчах за «Аякс» во всех турнирах. Контракт рассчитан до лета 2025 года.