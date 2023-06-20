Нападающий Тоттенхэма получил крупное предложение из Саудовской Аравии

Нападающий лондонского «Тоттенхэма» Сон Хын Мин получит возможность перейти в другой клуб.

Клуб «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии намерен обратиться к «шпорам» с предложением о трансфере южнокорейского игрока. Сумма сделки оценивается в 60 млн евро. Сон Хын Мин в случае перехода подпишет контракт на 4 года с заработной платой в размере 30 млн евро за один сезон.

Как известно, «Аль-Иттахад» также ведет работу над переходом в свои ряды полузащитника «Челси» Н'Голо Канте.

В сезоне-2022/2023 Сон Хын Мин провел за «Тоттенхэм» во всех турнирах 47 матчей, забил 14 голов, сделал 6 ассистов. Его контракт с лондонцами рассчитан до лета 2025 года.