Криштиану РОНАЛДУ: «Рекорды гонятся за мной»

Нападающий клуба «Аль-Наср» и сборной Португалии Криштиану Роналду поделился мнение о своих достижениях в национальной команде.

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«Я знаю, что мне принадлежат рекорды по голам и матчам за сборную. Я знаю, что у меня их больше всего, но я не гонюсь за рекордами. Рекорды гонятся за мной. Я счастлив, ведь это мотивация играть на самом высоком уровне. Я по-прежнему ставлю много рекордов, и у меня есть амбиции войти в историю вместе с Португалией. Я надеюсь, что мы еще сможем выиграть несколько титулов», – заявил Роналду.

Как известно, Роналду провел в форме сборной Португалии 199 матчей. Это лучший результат за всю историю сборных. Также на счету нападающего 122 гола.