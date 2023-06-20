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  4. Криштиану РОНАЛДУ: «Рекорды гонятся за мной»
Португалия
20 июня 2023, 09:09 |
396
0

Криштиану РОНАЛДУ: «Рекорды гонятся за мной»

Португалец – о своем наследии

20 июня 2023, 09:09 |
396
0
Криштиану РОНАЛДУ: «Рекорды гонятся за мной»
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Нападающий клуба «Аль-Наср» и сборной Португалии Криштиану Роналду поделился мнение о своих достижениях в национальной команде.

«Я знаю, что мне принадлежат рекорды по голам и матчам за сборную. Я знаю, что у меня их больше всего, но я не гонюсь за рекордами. Рекорды гонятся за мной. Я счастлив, ведь это мотивация играть на самом высоком уровне. Я по-прежнему ставлю много рекордов, и у меня есть амбиции войти в историю вместе с Португалией. Я надеюсь, что мы еще сможем выиграть несколько титулов», – заявил Роналду.

Как известно, Роналду провел в форме сборной Португалии 199 матчей. Это лучший результат за всю историю сборных. Также на счету нападающего 122 гола.

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Криштиану Роналду сборная Португалии по футболу
Источник O Jogo
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