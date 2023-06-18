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18 июня 2023, 17:51 | Обновлено 18 июня 2023, 18:03
2491
3

В сеть слили условия брачного контракта Роналду с Джорджиной Родригес

Очень хорошие условия для жены португальца

18 июня 2023, 17:51 | Обновлено 18 июня 2023, 18:03
2491
3
В сеть слили условия брачного контракта Роналду с Джорджиной Родригес
Инстаграм Джорджини Родригес

В сети появились подробности брачного контракта Криштиану Роналду и Джорджины Родригес, которые узаконили свои отношения в ноябре 2019 года на тайной церемонии.

Сам контракт составлял агент Роналду Жорже Мендеш. Документ был составлен еще в 2017 году, когда Джорджина была беременна их совместной дочерью Аланой Мартиной.

Согласно условиям контракта, в случае расставания Джорджина Родригес получит особняк в Мадриде, а Роналду будет обязан выплачивать ей по 100 тысяч евро в месяц до конца жизни. Условия контракта были изменены после смерти одного из новорожденных близнецов пары в июне 2022 года.

Роналду и Родригес состоят в отношениях с 2016 года. В СМИ неоднократно сообщалось о плохих отношениях Джорджины с матерью Роналду Долорес Авейру.

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Криштиану Роналду Джорджина Родригес
Источник La Vanguardia
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Александр Толстых
Брак по-расчету, как по-мне.
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0
8number
Що значить жінка без освіти. 12 мільйонів в 10 років це як так можна продешевити😀 
Не так розбувають мільярдерів , не так 🙂
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-2
Выталкиватель парашутистов
Неплохие условия для содержантки его биологических детей... Не лучше бы было просто держать в доме нянек для своих отпрысков? Гораздо дешевле....
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-2
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