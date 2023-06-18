В сеть слили условия брачного контракта Роналду с Джорджиной Родригес
Очень хорошие условия для жены португальца
В сети появились подробности брачного контракта Криштиану Роналду и Джорджины Родригес, которые узаконили свои отношения в ноябре 2019 года на тайной церемонии.
Сам контракт составлял агент Роналду Жорже Мендеш. Документ был составлен еще в 2017 году, когда Джорджина была беременна их совместной дочерью Аланой Мартиной.
Согласно условиям контракта, в случае расставания Джорджина Родригес получит особняк в Мадриде, а Роналду будет обязан выплачивать ей по 100 тысяч евро в месяц до конца жизни. Условия контракта были изменены после смерти одного из новорожденных близнецов пары в июне 2022 года.
Роналду и Родригес состоят в отношениях с 2016 года. В СМИ неоднократно сообщалось о плохих отношениях Джорджины с матерью Роналду Долорес Авейру.
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