Горняк-Спорт назначил нового главного тренера

«Горняк-Спорт» на официальном сайте объявил о назначении Валерия Куценко на должность главного тренера. Срок контракта не разглашается.

36-летний специалист был представлен команде на первой тренировке после отпуска. Помощником Куценко стал бывший хавбек «Ворсклы» и «Оболони» Виталий Кобзарь.

Куценко известен по работе в ПФК «Сумы». Прошлый сезон он провел в тренерском штабе «Кремня».

На посту главного тренера Куценко заменил Сергея Дирявку, под руководством которого команда вылетела во Вторую лигу.