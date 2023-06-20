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Украина. Вторая лига
20 июня 2023, 08:40 | Обновлено 20 июня 2023, 08:56
224
0

Горняк-Спорт назначил нового главного тренера

Валерий Куценко возглавил клуб, вылетевший во Вторую лигу

20 июня 2023, 08:40 | Обновлено 20 июня 2023, 08:56
224
0
Горняк-Спорт назначил нового главного тренера
ПФК Сумы. Валерий Куценко

«Горняк-Спорт» на официальном сайте объявил о назначении Валерия Куценко на должность главного тренера. Срок контракта не разглашается.

36-летний специалист был представлен команде на первой тренировке после отпуска. Помощником Куценко стал бывший хавбек «Ворсклы» и «Оболони» Виталий Кобзарь.

Куценко известен по работе в ПФК «Сумы». Прошлый сезон он провел в тренерском штабе «Кремня».

На посту главного тренера Куценко заменил Сергея Дирявку, под руководством которого команда вылетела во Вторую лигу.

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Валерий Куценко Горняк-Спорт назначение тренера
Источник ФК Горняк-Спорт
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