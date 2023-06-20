Украина. Вторая лига20 июня 2023, 08:40 | Обновлено 20 июня 2023, 08:56
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Горняк-Спорт назначил нового главного тренера
Валерий Куценко возглавил клуб, вылетевший во Вторую лигу
20 июня 2023, 08:40 | Обновлено 20 июня 2023, 08:56
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«Горняк-Спорт» на официальном сайте объявил о назначении Валерия Куценко на должность главного тренера. Срок контракта не разглашается.
36-летний специалист был представлен команде на первой тренировке после отпуска. Помощником Куценко стал бывший хавбек «Ворсклы» и «Оболони» Виталий Кобзарь.
Куценко известен по работе в ПФК «Сумы». Прошлый сезон он провел в тренерском штабе «Кремня».
На посту главного тренера Куценко заменил Сергея Дирявку, под руководством которого команда вылетела во Вторую лигу.
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