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Украина. Первая лига
31 мая 2023, 17:03 |
694
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб, вылетевший во Вторую лигу, уволил экс-капитана Днепра

Сергей Дирявка покинул пост главного тренера ФК «Горняк-Спорт»

31 мая 2023, 17:03 |
694
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб, вылетевший во Вторую лигу, уволил экс-капитана Днепра
ФК Горняк-Спорт. Сергей Дирявка

52-летний украинский специалист Сергей Дирявка официально был уволен с поста главного тренера ФК «Горняк-Спорт».

В должности наставника команды Дирявка работал с 30 января 2023 года. За этот период под его руководством «Горняк-Спорт» провел 8 матчей, в которых одержал две победы, дважды сыграл вничью и четыре раза проиграл.

Кроме Сергея Дирявки, «Горняк-Спорт» покинул его помощник – Владимир Скрипка. По итогам сезона «Горняк-Спорт» вылетел из Первой лиги.

Дирявка ранее работал ассистентом главного тренера в «Днепре-1», «Мариуполе» и «Ворскле», входил в тренерский штаб ВПК-Агро и клуба «Перемога» из Днепра. За свою игровую карьеру Дирявка играл за многие украинские клубы, в том числе и за «Днепр», где был капитаном команды.

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Сергей Дирявка Горняк-Спорт расторжение контракта Днепр отставка
Источник ФК Горняк-Спорт
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