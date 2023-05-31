ОФИЦИАЛЬНО. Клуб, вылетевший во Вторую лигу, уволил экс-капитана Днепра

52-летний украинский специалист Сергей Дирявка официально был уволен с поста главного тренера ФК «Горняк-Спорт».

В должности наставника команды Дирявка работал с 30 января 2023 года. За этот период под его руководством «Горняк-Спорт» провел 8 матчей, в которых одержал две победы, дважды сыграл вничью и четыре раза проиграл.

Кроме Сергея Дирявки, «Горняк-Спорт» покинул его помощник – Владимир Скрипка. По итогам сезона «Горняк-Спорт» вылетел из Первой лиги.

Дирявка ранее работал ассистентом главного тренера в «Днепре-1», «Мариуполе» и «Ворскле», входил в тренерский штаб ВПК-Агро и клуба «Перемога» из Днепра. За свою игровую карьеру Дирявка играл за многие украинские клубы, в том числе и за «Днепр», где был капитаном команды.