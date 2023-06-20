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Молодежные турниры
20 июня 2023, 08:19 | Обновлено 20 июня 2023, 08:34
170
0

Дмитрий КРЫСЬКИВ: «Мы хорошо подготовились к Евро-2023»

Хавбек сборной Украины U-21 – о предстоящем старте на чемпионате Европы

20 июня 2023, 08:19 | Обновлено 20 июня 2023, 08:34
170
0
Дмитрий КРЫСЬКИВ: «Мы хорошо подготовились к Евро-2023»
ФК Шахтер Донецк. Дмитрий Крыськив

22-летний полузащитник молодежной сборной Украины Дмитрий Крыськив поделился ожиданиями от выступления на чемпионате Европы 2023 U-21.

«Я считаю, что времени для подготовки хватило. На всех предыдущих сборах у нас было еще меньше времени, а сейчас его было достаточно. Поэтому мы хорошо подготовились. Единственное – игроки национальной сборной приедут только 20-го числа, это немного сбивает нашу подготовку. Но мы с ними играем уже долгое время, так что я не думаю, что это будет для нас проблемой. Мы все очень хорошо сыграны.

Первый матч у нас с Хорватией. 18 июня началась подготовка именно к этому сопернику. С понедельника уже будет теория. Будем разбирать. Нет идеала в тактическом деле, на всех предыдущих тренировках не было идеальной игры. Мы должны действительно сконцентрироваться на нашей игре и становиться все лучше и лучше», - сказал Крыськив.

21 июня подопечные Руслана Ротаня сыграют с молодежной сборной Хорватии в первом туре группового раунда Евро-2023.

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Источник Суспильне спорт
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