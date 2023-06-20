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Чемпионат Европы
20 июня 2023, 08:12 | Обновлено 20 июня 2023, 08:17
2045
0

МИЛЕВСКИ: «Матч с Украиной повлиял на игроков»

Наставник сборной Северной Македонии – о 0:7 в игре с Англией

20 июня 2023, 08:12 | Обновлено 20 июня 2023, 08:17
2045
0
МИЛЕВСКИ: «Матч с Украиной повлиял на игроков»
УЕФА. Благоя Милевски

Главный тренер сборной Северной Македонии Благоя Милевски поделился мнением о матче отбора на Евро-2024 с командой Англии, в котором его подопечные потерпели поражение со счетом 0:7.

«У нас были свои тактические идеи перед игрой, и мы их реализовали до первого гола. Дальше все пошло на спад, после этого была очевидна квалификация соперника. Мы должны поздравить Англию, наш соперник был слишком сильным.

После эмоций и истощения, которые мы испытали в матче против Украины, было очевидно, что это повлияло на игроков. Но мы должны были быть готовы подняться на два уровня, чтобы конкурировать с такой командой», - заявил Милевски.

Сборная Северной Македонии после поражения от Англии в турнирной таблице группы С занимает 4-е место, имея в активе 3 очка.

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Благоя Милевски сборная Северной Македонии по футболу Евро-2024 сборная Англии по футболу
Источник УЕФА
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