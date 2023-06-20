САКА: «Мне нечего сказать, чтобы описать это чувство»
Игрок сборной Англии – о своем хет-трике в матче с Северной Македонии
Вингер сборной Англии Букайо Сака поделился впечатлениями от первого в карьере хет-трика в рядах национальной команды. 21-летний уроженец Лондона в поединке отбора на чемпионат Европы 2024 года против сборной Северной Македонии (7:0) стал автором трех голов.
«Это чувство, которое я не могу выразить словами. Мне нечего сказать, чтобы описать его. Я просто так счастлив.
Мы устроили действительно особенное шоу. Конечно, когда я и Рэшфорд бежали по флангам, мы были очень нацелены, и они не могли с нами справиться. Мне понравилось играть там», – признался Сака.
Ранее сообщалось, что сборная Англии добилась над командой Северной Македонии исторически крупной победы.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Наставник оценил победу в матче отбора Евро-2024
Голкипер не сыграет с Эстонией