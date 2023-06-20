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Чемпионат Европы
20 июня 2023, 07:53 |
155
0

САКА: «Мне нечего сказать, чтобы описать это чувство»

Игрок сборной Англии – о своем хет-трике в матче с Северной Македонии

20 июня 2023, 07:53 |
155
0
САКА: «Мне нечего сказать, чтобы описать это чувство»
Getty Images/Global Images Ukraine. Букайо Сака

Вингер сборной Англии Букайо Сака поделился впечатлениями от первого в карьере хет-трика в рядах национальной команды. 21-летний уроженец Лондона в поединке отбора на чемпионат Европы 2024 года против сборной Северной Македонии (7:0) стал автором трех голов.

«Это чувство, которое я не могу выразить словами. Мне нечего сказать, чтобы описать его. Я просто так счастлив.

Мы устроили действительно особенное шоу. Конечно, когда я и Рэшфорд бежали по флангам, мы были очень нацелены, и они не могли с нами справиться. Мне понравилось играть там», – признался Сака.

Ранее сообщалось, что сборная Англии добилась над командой Северной Македонии исторически крупной победы.

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Евро-2024 сборная Англии по футболу Букайо Сака
Источник Sky Sports
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