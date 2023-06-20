Англия рекордно разгромила команду Северной Македонии

В понедельник, 19 июня, сборная Англии в Манчестере со счетом 7:0 переиграла команду Северной Македонии в квалификации чемпионата Европы 2024 года.

В составе родоначальников футбола хет-триком отметился полузащитник Букайо Сака. Два мяча на свой счет записал форвард Гарри Кейн. По одному голу забили Маркус Рэшфорд и Калвин Филлипс.

Результат игры стал самым крупным поражением команды Северной Македонии за всю ее историю. До этого наибольшим поражением северомакедонцев была неудача со счетом 0:5 во встрече со сборной Бельгии в 1995 году.

Англичане, имея 12 очков из 12-ти возможных, возглавляют группу C, где также играет сборная Украины. «Сине-желтые» идут на второй позиции с 6-ю очками. Команда Северной Македонии, имея 3 пункта, располагается на четвертом месте.