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Чемпионат Европы
20 июня 2023, 06:30 | Обновлено 20 июня 2023, 06:55
3027
3

Это был подарок от арбитра. Федерация футбола Мальты раскритиковала судью

Единственный гол в матче отбора к Евро-2024 забил Виктор Цыганков с пенальти

20 июня 2023, 06:30 | Обновлено 20 июня 2023, 06:55
3027
3
Это был подарок от арбитра. Федерация футбола Мальты раскритиковала судью
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 19 июня, в матче 4-го тура квалификации Евро-2024 в Трнаве (Словакия) сыграли сборные Украины и Мальты (1:0).

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Федерация футбола Мальты раскритиковала действия арбитра матча Рудди Буке из Франции:

«Не впервые на международной арене сборная Мальты стала жертвой спорных судейских решений, так как украинская команда смогла обыграть Мальту только с пенальти. И это был подарок французского арбитра Рудди Буке в конце игры.

Это был второй пенальти, назначенный во втором тайме. Два весьма сомнительных решения. Первый пенальти был назначен после вмешательства VAR, но не был забит звездным игроком сборной Украины Андреем Ярмоленко. Второй пенальти назначили за несуществующий контакт между Жаном Боргом и тем же Ярмоленко.

На 69-й минуте Украина получила второй пенальти, когда Жан Борг якобы сбил Ярмоленко. Это весьма спорное решение французского арбитра, которое, однако, было неожиданно подтверждено обычными проверками VAR. На этот раз пенальти реализовал Цыганков. Нападающий «Жироны» не ошибся с 11-метровой отметкой, что и стало решающим голом».

Украина – Мальта – 1:0. Видео гола и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Виктор Цыганков, 72 мин (пен)

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Сергей Ребров Андрей Ярмоленко сборная Украины по футболу пенальти сборная Мальты по футболу Виктор Цыганков Евро-2024 видео голов и обзор Украина - Мальта Рудди Буке
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Комментарии 3
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GloryUkraine
Суддя помилявся дуже багато і переважно на користь Мальти, а пенальті обидва були. Ярмола хоч  трохи і підіграв, але дотик був.
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
u6464u
спорт.уа , чому не написали що пенальті був реалізований зірковим Циганковим, а то у вас Ярмоленко зірковий а  Циганков що не так , дискримінація якась , виправіть.
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-3
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