Это был подарок от арбитра. Федерация футбола Мальты раскритиковала судью

В понедельник, 19 июня, в матче 4-го тура квалификации Евро-2024 в Трнаве (Словакия) сыграли сборные Украины и Мальты (1:0).

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Федерация футбола Мальты раскритиковала действия арбитра матча Рудди Буке из Франции:

«Не впервые на международной арене сборная Мальты стала жертвой спорных судейских решений, так как украинская команда смогла обыграть Мальту только с пенальти. И это был подарок французского арбитра Рудди Буке в конце игры.

Это был второй пенальти, назначенный во втором тайме. Два весьма сомнительных решения. Первый пенальти был назначен после вмешательства VAR, но не был забит звездным игроком сборной Украины Андреем Ярмоленко. Второй пенальти назначили за несуществующий контакт между Жаном Боргом и тем же Ярмоленко.

На 69-й минуте Украина получила второй пенальти, когда Жан Борг якобы сбил Ярмоленко. Это весьма спорное решение французского арбитра, которое, однако, было неожиданно подтверждено обычными проверками VAR. На этот раз пенальти реализовал Цыганков. Нападающий «Жироны» не ошибся с 11-метровой отметкой, что и стало решающим голом».

Украина – Мальта – 1:0. Видео гола и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Виктор Цыганков, 72 мин (пен)