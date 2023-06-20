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Евро
Словения
19.06.2023 21:45 – FT 1 : 1
Дания
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20 июня 2023, 00:21 | Обновлено 20 июня 2023, 00:38
463
0

У Словении и Дании – ничья. Казахстан сотворил сенсацию в Северной Ирландии

В группе H лидируют Финляндия и Казахстан, набравшие по 9 очков

20 июня 2023, 00:21 | Обновлено 20 июня 2023, 00:38
463
0
У Словении и Дании – ничья. Казахстан сотворил сенсацию в Северной Ирландии
Getty Images/Global Images Ukraine

19 июня состоялись матчи 4-го тура в группе H квалификации Евро-2024.

Дания на выезде не сумела обыграть Словению (1:1), а Северная Ирландия уступила Казахстану (0:1).

Единственный гол для Казахстана забил Абат Аймбетов на 88-й минуте.

Ранее в этой группе Финляндия нанесла поражение Сан-Марино (6:0).

Турнирное положение: Финляндия, Казахстан (по 9), Дания, Словения (по 7), Северная Ирландия (3), Сан-Марино (0).

Квалификация Евро-2024

4-й тур, 19 июня, группа H

Словения – Дания – 1:1

Голы: Шпорар, 25 – Хойлунд, 42

Северная Ирландия – Казахстан – 0:1

Гол: Аймбетов, 88

Турнирная таблица

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Источник Sport.ua
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