У Словении и Дании – ничья. Казахстан сотворил сенсацию в Северной Ирландии
В группе H лидируют Финляндия и Казахстан, набравшие по 9 очков
19 июня состоялись матчи 4-го тура в группе H квалификации Евро-2024.
Дания на выезде не сумела обыграть Словению (1:1), а Северная Ирландия уступила Казахстану (0:1).
Единственный гол для Казахстана забил Абат Аймбетов на 88-й минуте.
Ранее в этой группе Финляндия нанесла поражение Сан-Марино (6:0).
Турнирное положение: Финляндия, Казахстан (по 9), Дания, Словения (по 7), Северная Ирландия (3), Сан-Марино (0).
Квалификация Евро-2024
4-й тур, 19 июня, группа H
Словения – Дания – 1:1
Голы: Шпорар, 25 – Хойлунд, 42
Северная Ирландия – Казахстан – 0:1
Гол: Аймбетов, 88
Турнирная таблица
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