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Чемпионат Европы
19 июня 2023, 23:37 | Обновлено 19 июня 2023, 23:38
288
1

Ссылается на травму. Куртуа рассказал, почему покинул расположение сборной

Вратарь «Реала» выступил с обращением

19 июня 2023, 23:37 | Обновлено 19 июня 2023, 23:38
288
1
Ссылается на травму. Куртуа рассказал, почему покинул расположение сборной
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал скандал вокруг своего отъезда из расположения сборной Бельгии:

«Сегодня днем ​​я был удивлен, услышав пресс-конференцию тренера, на которой он частично и субъективно рассказал о частном разговоре, который у нас состоялся после матча с Австрией.

Хочу пояснить, что не в первый и не в последний раз я разговариваю с тренером о проблемах, связанных с раздевалкой, но впервые кто-то решился сказать об этом публично.

Я глубоко разочарован этим, но хочу дать понять, что оценки тренера не соответствуют действительности.

В том разговоре я попросил его, не ради прямой выгоды, объяснить и принять решения, чтобы избежать ситуаций, которые в прошлом причиняли нам вред, всегда ища общую пользу. Быть или не быть капитаном сборной – это не прихоть и не случайное решение, это должно быть его решение, и именно это я пытался ему донести. К сожалению, я не достиг своей цели.

Я настаиваю, что я ни в коем случае ничего не требовал и что я говорил со своим товарищем по команде Ромелу Лукаку, чтобы прояснить любые обстоятельства, связанные с этой ситуацией. В то же время я хочу прояснить, что у меня не было никаких дискуссий на подобную тему ни с одним из товарищей по команде, как это утверждается.

Кроме того, вчера днем ​​я прошел обследование по поводу проблемы с правым коленом. Медицинская бригада моего Клуба и сборной были на связи и рассмотрели все соответствующие материалы для принятия решения об уходе со сборов из-за травмы».

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Источник Instagram
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MrStepanovM .
слова сказані Тедеско це лайно, навіть як Куртуа неправий...
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