Скандал в сборной Бельгии. Куртуа не явился в расположение команды

Завтра, 20 июня сборная Бельгии в отборе на Евро-2024 на выезде сыграет с Эстонией. Накануне матча в команде вспыхнул скандал: в расположение «Красных дьяволов» не явился основной голкипер команды Тибо Куртуа.

Он обиделся на то, что в предыдущем матче против Австрии (17 июня, ничья 1:1) капитанскую повязку получил не он, а Ромелу Лукаку. Ситуацию прокомментировал главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско:

«Тибо покинул лагерь, мы здесь, в Эстонии, без него. Мы разговаривали несколько раз. В марте я решил, что Кевин де Брюйне будет нашим капитаном, не определяя, кто будет номером два и номером три. Конечно, выбор был между Ромелу Лукаку и Тибо.

Мы должны были принять решение перед матчем [с Австрией] в субботу. У нас была небольшая встреча. Мы решили, что Ромелу будет капитаном в субботу, а Тибо – во вторник. Все было в порядке. После матча он почувствовал себя оскорбленным этим.

Я удивлен и шокирован. Я не ожидал, что произойдет что-то подобное. Он почувствовал себя оскорбленным и решил покинуть команду. Я пытался поговорить с ним, потому что это было серьезное решение».