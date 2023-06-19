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  4. Скандал в сборной Бельгии. Куртуа не явился в расположение команды
Чемпионат Европы
19 июня 2023, 21:43 |
4858
6

Скандал в сборной Бельгии. Куртуа не явился в расположение команды

Голкипер не сыграет с Эстонией

19 июня 2023, 21:43 |
4858
6
Скандал в сборной Бельгии. Куртуа не явился в расположение команды
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Завтра, 20 июня сборная Бельгии в отборе на Евро-2024 на выезде сыграет с Эстонией. Накануне матча в команде вспыхнул скандал: в расположение «Красных дьяволов» не явился основной голкипер команды Тибо Куртуа.

Он обиделся на то, что в предыдущем матче против Австрии (17 июня, ничья 1:1) капитанскую повязку получил не он, а Ромелу Лукаку. Ситуацию прокомментировал главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско:

«Тибо покинул лагерь, мы здесь, в Эстонии, без него. Мы разговаривали несколько раз. В марте я решил, что Кевин де Брюйне будет нашим капитаном, не определяя, кто будет номером два и номером три. Конечно, выбор был между Ромелу Лукаку и Тибо.

Мы должны были принять решение перед матчем [с Австрией] в субботу. У нас была небольшая встреча. Мы решили, что Ромелу будет капитаном в субботу, а Тибо – во вторник. Все было в порядке. После матча он почувствовал себя оскорбленным этим.

Я удивлен и шокирован. Я не ожидал, что произойдет что-то подобное. Он почувствовал себя оскорбленным и решил покинуть команду. Я пытался поговорить с ним, потому что это было серьезное решение».

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Тибо Куртуа сборная Бельгии по футболу Ромелу Лукаку Доменико Тедеско Евро-2024
Источник RTBF
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GloryUkraine
Звізданувся.
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+13
Wlad West
Може от него ушел муж?
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+6
20052011
Гризман, Куртуа... Их обиды напоминают каких то сопливых маминькиных сынков. Побыли бы под ракетными обстрелами.
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+5
Показать Скрыть 1 ответ
anacreon
Після таких фінтів його взагалі потрібно перестати запрошувати у збірну.
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+4
Serhii P.
Расист
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0
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