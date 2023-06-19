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Чемпионат Европы
19 июня 2023, 23:23 | Обновлено 19 июня 2023, 23:31
2446
9

Была жара, солнце жгло. Забарный признался, почему не сыграет на Евро U-21

Защитник сборной Украины пояснил, что после травмы ему очень тяжело

19 июня 2023, 23:23 | Обновлено 19 июня 2023, 23:31
2446
9
Была жара, солнце жгло. Забарный признался, почему не сыграет на Евро U-21
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

19 июня в словацкой Трнаве прошел матч квалификации Евро-2024 между национальными командами Украины и Мальты (1:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Защитник сборной Украины Илья Забарный прокомментировал игру так:

«Хороший соперник, трудный матч. В первом тайме была жара, солнце жгло, и где-то чувствовалась усталость. Но все понимали, что очень важно сегодня победить. И мы это сделали.

Это игра, нереализованный пенальти – ее часть. У нас еще было время, и я думаю, все понимали, что гол – это только вопрос времени. Время было, мы довели до гола и спокойно закончили игру.

Поддержка украинских фанатов? Конечно, это очень приятно видеть украинских людей на трибунах. Они страстно поддерживают тебя, заряжают. Очень счастлив видеть это.

Надо немного отдохнуть. Лично у меня была тяжелая травма. Сейчас наиграл – и нужно немного отдохнуть, восстановиться, готовиться к тяжелому сезону. Потому что порой повреждение беспокоит.

Отставка главного тренера Борнмута? Воспринимаю это нормально. Хорошо знаю Гари О'Нила, уволенного тренера. Обидно, но двигаемся дальше.

Молодежный чемпионат Европы? Молодежку буду поддерживать. Жаль, что не уеду. Понимаю, что если уеду, проведу там много матчей и сразу после этого поеду на сборы – у меня будет сезон тяжелый, после травмы очень тяжело. Боюсь, что через пару месяцев потеряю себя. Поэтому должен восстановиться и с новыми силами помогать клубу и национальной сборной».

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сборная Украины по футболу сборная Мальты по футболу Евро-2024 Украина - Мальта Илья Забарный
Источник Суспильне спорт
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Комментарии 9
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Vitason
В двадцать лет,устал,да травма это серьезно,но в таком возрасте ты должен просто рвать и метать везде где есть шансы играть, у тебя все только  начинается! Так что желание должно быть запредельным добиться вершин!!
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
Andre Chil
Тяжкий сезон провів, всю лавку отпорильовав до блиску, треба поняти, війти в положення бедняжки
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+1
Как так
Отморозился от евро,как так ?
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0
Simon185
дуже шкода шо вiн такий
Сонечко йому заважає 
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0
luceorius
 Хороше пояснення - сонце пекло. То на гру з Італією, можливо, взагалі не варто їхати - там в Неаполі у вересні сонце пече помітно сильніше, ніж у Трнаві в червні. Чомусь куди більш
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0
Показать Скрыть 2 ответа
andre_lui
Трезвость тоже должна быть. Одного желания мало. Видно, что переезд с упл в апл не дался легко, что усугубила травма. Это как ракету вывести на орбиту, больше всего энергии при этом теряется. Думаю, что у Забарного все будет хорошо. Мудрик выбрал ехать, Забарный не ехать. Каждый из них по своему прав, оценивая свою ситуацию и свои возможности
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0
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