Была жара, солнце жгло. Забарный признался, почему не сыграет на Евро U-21

19 июня в словацкой Трнаве прошел матч квалификации Евро-2024 между национальными командами Украины и Мальты (1:0).

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Защитник сборной Украины Илья Забарный прокомментировал игру так:

«Хороший соперник, трудный матч. В первом тайме была жара, солнце жгло, и где-то чувствовалась усталость. Но все понимали, что очень важно сегодня победить. И мы это сделали.

Это игра, нереализованный пенальти – ее часть. У нас еще было время, и я думаю, все понимали, что гол – это только вопрос времени. Время было, мы довели до гола и спокойно закончили игру.

Поддержка украинских фанатов? Конечно, это очень приятно видеть украинских людей на трибунах. Они страстно поддерживают тебя, заряжают. Очень счастлив видеть это.

Надо немного отдохнуть. Лично у меня была тяжелая травма. Сейчас наиграл – и нужно немного отдохнуть, восстановиться, готовиться к тяжелому сезону. Потому что порой повреждение беспокоит.

Отставка главного тренера Борнмута? Воспринимаю это нормально. Хорошо знаю Гари О'Нила, уволенного тренера. Обидно, но двигаемся дальше.

Молодежный чемпионат Европы? Молодежку буду поддерживать. Жаль, что не уеду. Понимаю, что если уеду, проведу там много матчей и сразу после этого поеду на сборы – у меня будет сезон тяжелый, после травмы очень тяжело. Боюсь, что через пару месяцев потеряю себя. Поэтому должен восстановиться и с новыми силами помогать клубу и национальной сборной».