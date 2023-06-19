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Чемпионат Европы
19 июня 2023, 22:59 | Обновлено 19 июня 2023, 23:12
496
2

КРИВЦОВ: «Тяжелая игра была, проявили характер. Взяли максимальные 6 очков»

Защитник сборной Украины прокомментировал игру с Мальтой в отборе к Евро

19 июня 2023, 22:59 | Обновлено 19 июня 2023, 23:12
496
2
КРИВЦОВ: «Тяжелая игра была, проявили характер. Взяли максимальные 6 очков»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Кривцов (слева)

19 июня в словацкой Трнаве прошел матч квалификации Евро-2024 между национальными командами Украины и Мальты (1:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Защитник сборной Украины Сергей Кривцов прокомментировал игру так:

«Настраивались как на сложную игру. Знали, что Мальта – нелегкий соперник, игра это доказала. Сейчас все команды умеют играть в футбол, несмотря на имя или какие-либо достижения. Вспоминали игру с Люксембургом во Львове – 1:0, очень трудная игра была. Думаю, против Мальты была идентичная игра, но проявили характер. Были моменты хорошие – не забили, но 1:0 – три очка наши. Дальше увидим.

Болельщики очень помогали, приятно. Перед игрой на разминке видели, сколько пришло болельщиков. Конечно, для меня как игрока, выступающего за границей – такого давно не видел. Очень приятно было возвратиться.

Переход Месси в Интер Майами? Все очень радовались. Если это не самый выдающийся, то один из самых выдающихся футболистов. Поиграть с таким талантом – большая награда. Очень много от друзей и знакомых заказов по футболкам с Месси, кредита не хватит. Лионель еще не приехал.

Первые матчи под руководством Сергея Реброва? Очень короткий срок для постановки игры. Думаю, что шесть набранных очков – это максимальный результат. Сегодня главное – это результат».

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сборная Украины по футболу сборная Мальты по футболу Евро-2024 Украина - Мальта Сергей Кривцов
Источник Суспильне спорт
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Комментарии 2
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antt
Якби проявила то б пенальті  не призначили 
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roman75zpr
Характер проявила Мальта
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