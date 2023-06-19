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  4. РЕБРОВ: «Дать шанс Соболю? Если будете тренером – можете дать»
Чемпионат Европы
19 июня 2023, 22:43 | Обновлено 19 июня 2023, 22:52
3973
8

РЕБРОВ: «Дать шанс Соболю? Если будете тренером – можете дать»

Коуч ответил журналисту, что в сборной есть конкуренция на каждой позиции

19 июня 2023, 22:43 | Обновлено 19 июня 2023, 22:52
3973
8
РЕБРОВ: «Дать шанс Соболю? Если будете тренером – можете дать»
УАФ. Сергей Ребров

19 июня в словацкой Трнаве прошел матч квалификации Евро-2024 между национальными командами Украины и Мальты (1:0).

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На послематчевой пресс-конференции журналист спросил коуча сине-желтых Сергея Реброва, почему не получил шанс защитник Эдуард Соболь вместо Николая Матвиенко.

Сергей Ребров ответил: «Дать шанс Соболю? Если будете тренером – можете дать. Я люблю всех игроков, но я отталкиваюсь от статистики.

Я смотрю, кто лучше на какой позиции. У нас есть конкуренция на каждой позиции, и я выбираю, кто будет играть. И это нормально.

Почему в заявку не попали Русин и Кочергин? В заявке 23 игрока, и кто-то должен был оказаться вне списка. Мы решили так».

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу пресс-конференция сборная Мальты по футболу Евро-2024 Украина - Мальта Эдуард Соболь
Источник Sport.ua
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Комментарии 8
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GloryUkraine
А Матвієнко мабуть талісман Реброва. 😁
Ярмолу вже час готувати на пенсію, випускати в кінці матчу на 10-15хв, на більше його не вистачає.
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+2
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MrStepanovM .
агов, коментатори, перш ніж писати бажано прослухати відповідь, бо клікабельність заголовку  вкупі з коментами виставляє вас дурнями 
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+1
Карабас Барабас
Якась хамовита відповідь, як на мене.
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0
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luceorius
 Подібні заяви не роблять честі Реброву, але що тут дивуватись - динамівське серце.
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-1
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