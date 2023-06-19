19 июня в словацкой Трнаве прошел матч квалификации Евро-2024 между национальными командами Украины и Мальты (1:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На послематчевой пресс-конференции журналист спросил коуча сине-желтых Сергея Реброва, почему не получил шанс защитник Эдуард Соболь вместо Николая Матвиенко.

Сергей Ребров ответил: «Дать шанс Соболю? Если будете тренером – можете дать. Я люблю всех игроков, но я отталкиваюсь от статистики.

Я смотрю, кто лучше на какой позиции. У нас есть конкуренция на каждой позиции, и я выбираю, кто будет играть. И это нормально.

Почему в заявку не попали Русин и Кочергин? В заявке 23 игрока, и кто-то должен был оказаться вне списка. Мы решили так».