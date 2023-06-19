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Чемпионат Европы
19 июня 2023, 22:07 | Обновлено 19 июня 2023, 22:18
2299
8

Он был лучшим. Назван Лев матча сборной Украины против команды Мальты

Виктор Цыганков, реализовав пенальти, стал автором единственного гола

19 июня 2023, 22:07 | Обновлено 19 июня 2023, 22:18
2299
8
Он был лучшим. Назван Лев матча сборной Украины против команды Мальты
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В понедельник, 19 июня, в матче 4-го тура квалификации Евро-2024 в Трнаве (Словакия) сыграли сборные Украины и Мальты (1:0).

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На 52-й минуте Андрей Ярмоленко не реализовал пенальти, назначенный за игру рукой. Мяч попал в перекладину.

Ярмоленко исправился и заработал второй пенальти, который на 72-й минуте реализовал Виктор Цыганков. Этот гол оказался единственным в матче.

Именно Виктор Цыганков получил приз Лев матча. 67% болельщиков признали вингера лучшим игроком поединка с Мальтой.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 8
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Gargantua
вот так Витя и стал лидером сборной
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+5
anacreon
Циганков прям розцвів як тільки звалив від Суркіса. А то була просто стагнація. Як тільки прийшов у топ-чемп, то одразу залітав.
Хто зна, може реально якщо буде феєрити далі в Жироні, то його куплять в топ-клуб. Зимою чи наступного літа. Треба набивати статистику в Жироні.
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+2
fitnes_sports066
Рыжик заслуженно лев!
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+2
a.fedorenko1953
Невже у цьому матчі були найкращі?
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0
BallsToTheWall
А если бы и он не забил? То лучшими были бы Конопля и Кривцов.
  По 7,3!
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-2
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