Он был лучшим. Назван Лев матча сборной Украины против команды Мальты

В понедельник, 19 июня, в матче 4-го тура квалификации Евро-2024 в Трнаве (Словакия) сыграли сборные Украины и Мальты (1:0).

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На 52-й минуте Андрей Ярмоленко не реализовал пенальти, назначенный за игру рукой. Мяч попал в перекладину.

Ярмоленко исправился и заработал второй пенальти, который на 72-й минуте реализовал Виктор Цыганков. Этот гол оказался единственным в матче.

Именно Виктор Цыганков получил приз Лев матча. 67% болельщиков признали вингера лучшим игроком поединка с Мальтой.