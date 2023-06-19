Чемпионат Европы19 июня 2023, 22:07 | Обновлено 19 июня 2023, 22:18
2299
8
Он был лучшим. Назван Лев матча сборной Украины против команды Мальты
Виктор Цыганков, реализовав пенальти, стал автором единственного гола
19 июня 2023, 22:07 | Обновлено 19 июня 2023, 22:18
2299
8
В понедельник, 19 июня, в матче 4-го тура квалификации Евро-2024 в Трнаве (Словакия) сыграли сборные Украины и Мальты (1:0).
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На 52-й минуте Андрей Ярмоленко не реализовал пенальти, назначенный за игру рукой. Мяч попал в перекладину.
Ярмоленко исправился и заработал второй пенальти, который на 72-й минуте реализовал Виктор Цыганков. Этот гол оказался единственным в матче.
Именно Виктор Цыганков получил приз Лев матча. 67% болельщиков признали вингера лучшим игроком поединка с Мальтой.
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Хто зна, може реально якщо буде феєрити далі в Жироні, то його куплять в топ-клуб. Зимою чи наступного літа. Треба набивати статистику в Жироні.
По 7,3!