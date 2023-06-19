Чемпионат Европы19 июня 2023, 21:32 |
2903
7
Сомнений нет. Цыганков получил высшую оценку за матч отбора Евро-2024
Виктор снова решил исход встречи
19 июня 2023, 21:32 |
2903
7
Портал WhoScored после матча отбора Евро-2024 Украина - Мальта лучшую оценку поставил хавбеку украинской национальной команды Виктору Цыганкову (7,9).
Игрок был одним из самых активных в матче, а во втором тайме Цыганков уверенно забил пенальти. Ранее в матче пенальти не забил Андрей Ярмоленко.
Топ-3 по оценках замкнули Ефим Конопля (7,3) и Сергей Кривцов (7,3).
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Миколенко гірше зіграв за Матвієнко?
Циганков заслужив!!!!
Да и вообще всё было как в старом мультфильме в магазине игрушек. Деревянные чемпиончики играли против футболистов из отдела мягких игрушек. Но почему то выиграли.)