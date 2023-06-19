Сомнений нет. Цыганков получил высшую оценку за матч отбора Евро-2024

Портал WhoScored после матча отбора Евро-2024 Украина - Мальта лучшую оценку поставил хавбеку украинской национальной команды Виктору Цыганкову (7,9).

Игрок был одним из самых активных в матче, а во втором тайме Цыганков уверенно забил пенальти. Ранее в матче пенальти не забил Андрей Ярмоленко.

Топ-3 по оценках замкнули Ефим Конопля (7,3) и Сергей Кривцов (7,3).