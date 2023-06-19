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  4. Сомнений нет. Цыганков получил высшую оценку за матч отбора Евро-2024
Чемпионат Европы
19 июня 2023, 21:32 |
2903
7

Сомнений нет. Цыганков получил высшую оценку за матч отбора Евро-2024

Виктор снова решил исход встречи

19 июня 2023, 21:32 |
2903
7
Сомнений нет. Цыганков получил высшую оценку за матч отбора Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Портал WhoScored после матча отбора Евро-2024 Украина - Мальта лучшую оценку поставил хавбеку украинской национальной команды Виктору Цыганкову (7,9).

Игрок был одним из самых активных в матче, а во втором тайме Цыганков уверенно забил пенальти. Ранее в матче пенальти не забил Андрей Ярмоленко.

Топ-3 по оценках замкнули Ефим Конопля (7,3) и Сергей Кривцов (7,3).

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Виктор Цыганков Украина - Мальта сборная Украины по футболу Евро-2024
Источник Sport.ua
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Комментарии 7
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avk2307
Дуже дивні бали у багатьох.
Миколенко гірше зіграв за Матвієнко?
Циганков заслужив!!!!
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+6
bonv
Респект Циганкову!
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+6
BallsToTheWall
Без гола это было бы тоже 7,1.  Потому что обводкой или проникающими пасами Цыганков сегодня не особо отличился.
Да и вообще всё было как в старом мультфильме в магазине игрушек.  Деревянные чемпиончики играли против футболистов из отдела мягких игрушек.  Но почему то выиграли.)
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+1
APL
Мда,  рахують вони бали цікаво, як на мене найгірший це Матвієнко і це не лише сьогодні,  а у всіх 3 матчах, що з ним сталося? Ну а найкращий в кожному матчі так це дійсно Циганков.
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+1
Vitason
Ярмола на пенсию, очень слабо, уже не тот которого мы знаем!
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0
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