Ребров взял шесть очков. Турнирная таблица Евро-2024 в группе с Украиной
У сборной Украины – 6 очков и второе место, а лидирует Англия с 9 баллами
В понедельник, 19 июня, в 19:00 сборная Украины в матче отбора на Евро-2024 в Трнаве (Словакия) выиграла у команды Мальты (1:0).
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На 52-й минуте Андрей Ярмоленко не реализовал пенальти, назначенный за игру рукой. Мяч попал в перекладину.
Ярмоленко исправился и заработал второй пенальти, который на 72-й минуте реализовал Виктор Цыганков. Этот гол оказался единственным в матче.
Сборная Украины под руководством Сергея Реброва выиграла два матча, набрала 6 очков и вышла на второе место группы, впереди только Англия (9 из 9).
Вечером 19 июня в 21:45 состоится заключительный июньский матч группы C: Англия против Северной Македонии.
Квалификация Евро-2024
4-й тур. Группа C. 19 июня, Трнава
Украина – Мальта – 1:0
Гол: Цыганков, 72 (пен)
Нереализованный пенальти: Ярмоленко, 52
Турнирная таблица
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