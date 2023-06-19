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Чемпионат Европы
19 июня 2023, 21:19 | Обновлено 19 июня 2023, 22:02
18035
0

Ребров взял шесть очков. Турнирная таблица Евро-2024 в группе с Украиной

У сборной Украины – 6 очков и второе место, а лидирует Англия с 9 баллами

19 июня 2023, 21:19 | Обновлено 19 июня 2023, 22:02
18035
0
Ребров взял шесть очков. Турнирная таблица Евро-2024 в группе с Украиной
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 19 июня, в 19:00 сборная Украины в матче отбора на Евро-2024 в Трнаве (Словакия) выиграла у команды Мальты (1:0).

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На 52-й минуте Андрей Ярмоленко не реализовал пенальти, назначенный за игру рукой. Мяч попал в перекладину.

Ярмоленко исправился и заработал второй пенальти, который на 72-й минуте реализовал Виктор Цыганков. Этот гол оказался единственным в матче.

Сборная Украины под руководством Сергея Реброва выиграла два матча, набрала 6 очков и вышла на второе место группы, впереди только Англия (9 из 9).

Вечером 19 июня в 21:45 состоится заключительный июньский матч группы C: Англия против Северной Македонии.

Квалификация Евро-2024

4-й тур. Группа C. 19 июня, Трнава

Украина – Мальта – 1:0

Гол: Цыганков, 72 (пен)

Нереализованный пенальти: Ярмоленко, 52

Турнирная таблица

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Источник Sport.ua
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