Чемпионат Европы19 июня 2023, 21:10 | Обновлено 19 июня 2023, 21:12
822
0
Украина – Мальта. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн. LIVE
19 июня в словацкой Трнаве прошел матч квалификации Евро-2024
19 июня 2023, 21:10 | Обновлено 19 июня 2023, 21:12
822
0
19 июня в словацкой Трнаве прошел матч квалификации Евро-2024 между национальными командами Украины и Мальты (1:0).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Смотрите послематчевую пресс-конференцию коуча сине-желтых Сергея Реброва.
Украина – Мальта. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн. LIVE
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