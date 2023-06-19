19 июня в словацкой Трнаве прошел матч квалификации Евро-2024 между национальными командами Украины и Мальты (1:0).

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Смотрите послематчевую пресс-конференцию коуча сине-желтых Сергея Реброва.

Украина – Мальта. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн. LIVE