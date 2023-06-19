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Чемпионат Европы
19 июня 2023, 21:10 | Обновлено 19 июня 2023, 21:12
822
0

Украина – Мальта. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн. LIVE

19 июня в словацкой Трнаве прошел матч квалификации Евро-2024

19 июня 2023, 21:10 | Обновлено 19 июня 2023, 21:12
822
0
Украина – Мальта. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

19 июня в словацкой Трнаве прошел матч квалификации Евро-2024 между национальными командами Украины и Мальты (1:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Смотрите послематчевую пресс-конференцию коуча сине-желтых Сергея Реброва.

Украина – Мальта. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн. LIVE

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу пресс-конференция Евро-2024 смотреть онлайн Украина - Мальта сборная Мальты по футболу
Источник Sport.ua
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