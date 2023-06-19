Влаховича не будет. Бавария нацелилась на форварда Бенфики

«Бавария» продолжает поиски нового центрфорварда. Чемпионы Германии больше не работают над трансфером Душана Влаховича из «Ювентуса», хотя продолжают следить за ситуацией вокруг серба.

Теперь приоритетным вариантом для «Баварии» является форвард «Бенфики» Гонсалу Рамуш. Немецкий клуб уже ведет переговоры с агентом Рамуша Жорже Мендешем. Альтернативный вариант – Расмус Хойлунд из «Аталанты».

Ранее «Бавария» уже отказалась от вариантов с Виктором Осимхеном из «Наполи» и Рандалем Коло Муани из «Айнтрахта» из-за их высокой стоимости.