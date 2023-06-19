Влаховича не будет. Бавария нацелилась на форварда Бенфики
Чемпионы Германии интересуются Гонсалу Рамушем
«Бавария» продолжает поиски нового центрфорварда. Чемпионы Германии больше не работают над трансфером Душана Влаховича из «Ювентуса», хотя продолжают следить за ситуацией вокруг серба.
Теперь приоритетным вариантом для «Баварии» является форвард «Бенфики» Гонсалу Рамуш. Немецкий клуб уже ведет переговоры с агентом Рамуша Жорже Мендешем. Альтернативный вариант – Расмус Хойлунд из «Аталанты».
Ранее «Бавария» уже отказалась от вариантов с Виктором Осимхеном из «Наполи» и Рандалем Коло Муани из «Айнтрахта» из-за их высокой стоимости.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Клуб уволил Гари О’Нила
Мимо списка два футболиста – Владислав Кочергин и Назарий Русин