Ансу Фати поделился планами относительно дальнейшей карьеры

Полузащитник испанской «Барселону» Ансу Фати рассказал о том, к чему он намерен стремиться в ближайшее время в своей карьере. 20-летний уроженец Гвинеи-Бисау заявил, что хочет и дальше совершенствоваться в стане «блауграны».

«У меня есть контракт с «Барсой», и я намерен продолжать совершенствоваться и расти там. Это мое намерение.

У меня есть контракт, и я счастлив. И в своем клубе, и в сборной», – признался Фати.

Ранее сообщалось, что «Барселона» намерена продать Ансу Фати в летнее трансферное окно этого года.