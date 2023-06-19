Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ансу Фати поделился планами относительно дальнейшей карьеры
Испания
19 июня 2023, 18:56 | Обновлено 19 июня 2023, 19:00
357
0

Ансу Фати поделился планами относительно дальнейшей карьеры

Вингер «Барселоны» – о желаемом

19 июня 2023, 18:56 | Обновлено 19 июня 2023, 19:00
357
0
Ансу Фати поделился планами относительно дальнейшей карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine. Ансу Фати

Полузащитник испанской «Барселону» Ансу Фати рассказал о том, к чему он намерен стремиться в ближайшее время в своей карьере. 20-летний уроженец Гвинеи-Бисау заявил, что хочет и дальше совершенствоваться в стане «блауграны».

«У меня есть контракт с «Барсой», и я намерен продолжать совершенствоваться и расти там. Это мое намерение.

У меня есть контракт, и я счастлив. И в своем клубе, и в сборной», – признался Фати.

Ранее сообщалось, что «Барселона» намерена продать Ансу Фати в летнее трансферное окно этого года.

По теме:
Лучше Левандовски. Гризманн удостоен в Ла Лиге престижного признания
ОФИЦИАЛЬНО. Барселона подписала тинейджера-«монстра» Файе
В компанию к Кривцову и Месси: Бускетс перейдет в Интер Майами
Ансу Фати Барселона Ла Лига
Источник Mundo Deportivo
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

МЕССИ: «Изначально у меня были другие планы»
Футбол | 19 июня 2023, 04:18 0
МЕССИ: «Изначально у меня были другие планы»
МЕССИ: «Изначально у меня были другие планы»

Аргентинец – о переходе в американский «Интер Майами»

Тарас КАБАНОВ: «Ребров – фартовый тренер для сборной»
Футбол | 19 июня 2023, 12:56 1
Тарас КАБАНОВ: «Ребров – фартовый тренер для сборной»
Тарас КАБАНОВ: «Ребров – фартовый тренер для сборной»

Бывший нападающий национальной команды – о предстоящем матче

Где смотреть онлайн матч отбора на Евро-2024 Украина – Мальта
Футбол | 19.06.2023, 06:50
Где смотреть онлайн матч отбора на Евро-2024 Украина – Мальта
Где смотреть онлайн матч отбора на Евро-2024 Украина – Мальта
Костюк и Крейчикова стартовали с победы в Бирмингеме
Теннис | 19.06.2023, 15:10
Костюк и Крейчикова стартовали с победы в Бирмингеме
Костюк и Крейчикова стартовали с победы в Бирмингеме
Хорватия – Испания – 0:0 (пен. 4:5). Финал Лиги наций. Видео голов и обзор
Футбол | 19.06.2023, 01:23
Хорватия – Испания – 0:0 (пен. 4:5). Финал Лиги наций. Видео голов и обзор
Хорватия – Испания – 0:0 (пен. 4:5). Финал Лиги наций. Видео голов и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сборная Украины выиграла все матчи в группе В Золотой Евролиги
Сборная Украины выиграла все матчи в группе В Золотой Евролиги
18.06.2023, 22:45 1
Волейбол
Кто поедет в Германию? Турнирные таблицы после 3-го тура отбора к Евро-2024
Кто поедет в Германию? Турнирные таблицы после 3-го тура отбора к Евро-2024
17.06.2023, 23:59 2
Футбол
Фьюри назвал самый сложный бой в карьере
Фьюри назвал самый сложный бой в карьере
18.06.2023, 13:05 1
Бокс
Стало известно, кем служит Ващук в Национальной гвардии Украины
Стало известно, кем служит Ващук в Национальной гвардии Украины
17.06.2023, 16:34 13
Война
Остап Маркевич определился с новым местом работы
Остап Маркевич определился с новым местом работы
19.06.2023, 11:44 12
Футбол
Определились все участники Финала четырех мужской Золотой Евролиги
Определились все участники Финала четырех мужской Золотой Евролиги
17.06.2023, 22:35
Волейбол
Румынские СМИ раскрыли финансовое состояние Мирчи Луческу
Румынские СМИ раскрыли финансовое состояние Мирчи Луческу
17.06.2023, 23:12 2
Футбол
Рейтинг WTA. Новые рекорды Костюк и Стародубцевой
Рейтинг WTA. Новые рекорды Костюк и Стародубцевой
19.06.2023, 10:50
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем