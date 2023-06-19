Ансу Фати поделился планами относительно дальнейшей карьеры
Вингер «Барселоны» – о желаемом
Полузащитник испанской «Барселону» Ансу Фати рассказал о том, к чему он намерен стремиться в ближайшее время в своей карьере. 20-летний уроженец Гвинеи-Бисау заявил, что хочет и дальше совершенствоваться в стане «блауграны».
«У меня есть контракт с «Барсой», и я намерен продолжать совершенствоваться и расти там. Это мое намерение.
У меня есть контракт, и я счастлив. И в своем клубе, и в сборной», – признался Фати.
Ранее сообщалось, что «Барселона» намерена продать Ансу Фати в летнее трансферное окно этого года.
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