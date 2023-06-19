ГВАРДИОЛА: «Мое время в Барселоне закончилось»

Главный тренер английского клуба «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола дал оценку своему вероятному возвращению в стане «Барселоны», с которой он работал в 2008-2012 годах.

«У «Барселоны» отличный тренер, который знает этот клуб и который выиграл Ла Лигу – самый важный трофей. Я надеюсь, что он пробудет в «Барсе» еще много-много лет. И когда Хави решит, что его этап завершен, придет Бускетс или кто-то другой. Это разные этапы.

А мое время в «Барселоне» закончилось, вот и все», – заявил Гвардиола.

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Напомним, по итогам сезона-2022/2023 «Барселона» стала чемпионом Испании, опередив на 10 очков «Реал» из «Мадрида, который финишировал вторым.