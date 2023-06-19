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Англия
19 июня 2023, 16:15 | Обновлено 19 июня 2023, 16:22
665
0

Гвардиола оценил вероятность трансфера Мбаппе в Ман Сити

Испанский специалист – о будущем французского нападающего

19 июня 2023, 16:15 | Обновлено 19 июня 2023, 16:22
665
0
Гвардиола оценил вероятность трансфера Мбаппе в Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал возможный переход французского нападающего Килиана Мбаппе из «ПСЖ» в «Манчестер Сити».

«Мы не подпишем Килиана Мбаппе, он не перейдет в «Манчестер Сити». Все вы знаете, куда он хочет отправиться», – заявил Гвардиола.

Мбаппе, как известно, отказался продлевать с «ПСЖ» контракт, который рассчитан до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что стали известны планы Пепа Гвардиолы относительно дальнейшей работы с «Ман Сити».

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Пеп Гвардиола Килиан Мбаппе Манчестер Сити трансферы Английская Премьер-лига
Источник Фабрицио Романо
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