Англия19 июня 2023, 16:15 | Обновлено 19 июня 2023, 16:22
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Гвардиола оценил вероятность трансфера Мбаппе в Ман Сити
Испанский специалист – о будущем французского нападающего
19 июня 2023, 16:15 | Обновлено 19 июня 2023, 16:22
665
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Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал возможный переход французского нападающего Килиана Мбаппе из «ПСЖ» в «Манчестер Сити».
«Мы не подпишем Килиана Мбаппе, он не перейдет в «Манчестер Сити». Все вы знаете, куда он хочет отправиться», – заявил Гвардиола.
Мбаппе, как известно, отказался продлевать с «ПСЖ» контракт, который рассчитан до лета 2024 года.
Ранее сообщалось, что стали известны планы Пепа Гвардиолы относительно дальнейшей работы с «Ман Сити».
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