Гвардиола оценил вероятность трансфера Мбаппе в Ман Сити

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал возможный переход французского нападающего Килиана Мбаппе из «ПСЖ» в «Манчестер Сити».

«Мы не подпишем Килиана Мбаппе, он не перейдет в «Манчестер Сити». Все вы знаете, куда он хочет отправиться», – заявил Гвардиола.

Мбаппе, как известно, отказался продлевать с «ПСЖ» контракт, который рассчитан до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что стали известны планы Пепа Гвардиолы относительно дальнейшей работы с «Ман Сити».