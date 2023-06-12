Известны планы Гвардиолы относительно дальнейшей работы с Ман Сити

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола не намерен что-либо менять в своей карьере в ближайшей перспективе. Он рассчитывает доработать до конца действующий контракт с клубом.

Соглашение испанца с «горожанами» будет действовать еще два года.

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У Гвардиолы нет планов делать паузы в тренерстве и уходить из клуба этим летом.

Пеп Гвардиола руководит «Манчестер Сити» с 2016 года. Вместе с командой он пять раз выиграл чемпионат Англии, дважды победил в Кубке страны, четыре раза выиграл Кубок английской лиги, а также добился успеха в Лиге чемпионов нынешнего сезона.