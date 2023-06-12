Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известны планы Гвардиолы относительно дальнейшей работы с Ман Сити
Англия
12 июня 2023, 01:57 |
308
0

Известны планы Гвардиолы относительно дальнейшей работы с Ман Сити

У испанца контракт с клубом до лета 2025 года

12 июня 2023, 01:57 |
308
0
Известны планы Гвардиолы относительно дальнейшей работы с Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола не намерен что-либо менять в своей карьере в ближайшей перспективе. Он рассчитывает доработать до конца действующий контракт с клубом.

Соглашение испанца с «горожанами» будет действовать еще два года.

У Гвардиолы нет планов делать паузы в тренерстве и уходить из клуба этим летом.

Пеп Гвардиола руководит «Манчестер Сити» с 2016 года. Вместе с командой он пять раз выиграл чемпионат Англии, дважды победил в Кубке страны, четыре раза выиграл Кубок английской лиги, а также добился успеха в Лиге чемпионов нынешнего сезона.

По теме:
Никола БАРЕЛЛА: «Серебряная медаль будет храниться рядом с победами»
7 игроков Манчестер Сити. Названа сборная сезона Лиги чемпионов 2022/23
Агуэро проиграл 10 тысяч долларов на финале Лиги чемпионов Ман Сити – Интер
Пеп Гвардиола Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити
Источник The Times
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Крэйзи-файт! Деревянченко проиграл Мунгии перестрелку за пояс WBC Silver
Бокс | 11 июня 2023, 06:42 4
Крэйзи-файт! Деревянченко проиграл Мунгии перестрелку за пояс WBC Silver
Крэйзи-файт! Деревянченко проиграл Мунгии перестрелку за пояс WBC Silver

В Онтарио, штат Калифорния, cостолся бой с участием украинского боксера

Шахтер выздоравливает. И теряет человеческое лицо
Футбол | 11 июня 2023, 15:05 97
Шахтер выздоравливает. И теряет человеческое лицо
Шахтер выздоравливает. И теряет человеческое лицо

Валерий Василенко – о почти свершившейся отставке Йовичевича

ЧМ U-20: Израиль обыграл Южную Корею в матче за 3-е место
Футбол | 11.06.2023, 23:18
ЧМ U-20: Израиль обыграл Южную Корею в матче за 3-е место
ЧМ U-20: Израиль обыграл Южную Корею в матче за 3-е место
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
Футбол | 11.06.2023, 14:28
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
Теофимо Лопес объявил о завершении карьеры после победы над Тейлором
Бокс | 11.06.2023, 17:58
Теофимо Лопес объявил о завершении карьеры после победы над Тейлором
Теофимо Лопес объявил о завершении карьеры после победы над Тейлором
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Двоюродный брат Никиты Бурды погиб на войне с россией
Двоюродный брат Никиты Бурды погиб на войне с россией
10.06.2023, 22:39 2
Война
Тео Лопес перебоксировал Джоша Тейлора и завоевал чемпионский пояс WBO
Тео Лопес перебоксировал Джоша Тейлора и завоевал чемпионский пояс WBO
11.06.2023, 07:23 4
Бокс
Есть требл. Манчестер Сити победил Интер в финале Лиги чемпионов
Есть требл. Манчестер Сити победил Интер в финале Лиги чемпионов
10.06.2023, 23:56 102
Футбол
Тедди АТЛАС: «Этих двух судей нужно судить за их более близкое решение»
Тедди АТЛАС: «Этих двух судей нужно судить за их более близкое решение»
11.06.2023, 08:19 3
Бокс
Стал известен штаб Маркевича в Карпатах
Стал известен штаб Маркевича в Карпатах
10.06.2023, 12:46 3
Футбол
На фронте погиб 25-летний волейболист клуба высшей лиги
На фронте погиб 25-летний волейболист клуба высшей лиги
11.06.2023, 01:39
Волейбол
ВИДЕО. Оккупанты признались, кто взорвал Каховскую ГЭС
ВИДЕО. Оккупанты признались, кто взорвал Каховскую ГЭС
10.06.2023, 00:05 4
Война
Манчестер Сити – Интер – 1:0. Родри принес трофей ЛЧ. Видео гола и обзор
Манчестер Сити – Интер – 1:0. Родри принес трофей ЛЧ. Видео гола и обзор
10.06.2023, 23:59 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности