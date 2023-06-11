Гвардиола догнал Луческу по числу титулов

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола впервые с английской командой выиграл Лигу чемпионов.

Этот трофей стал для специалиста 35-м в карьере в качестве рулевого. По этому показателю он сравнялся с Мирчей Луческу.

Лидером рейтинга является экс-наставник «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон, у которого 49 трофеев ща 39 лет карьеры.

Четвертым в списке самых титулованных тренеров идет украинец Валерий Лобановский, у него 29 трофеев за 42 года карьеры.