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Лига чемпионов
11 июня 2023, 13:13 | Обновлено 11 июня 2023, 13:17
355
0

Гвардиола догнал Луческу по числу титулов

Испанский специалист выиграл 35-й трофей за 14 лет тренерской карьеры

11 июня 2023, 13:13 | Обновлено 11 июня 2023, 13:17
355
0
Гвардиола догнал Луческу по числу титулов
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола впервые с английской командой выиграл Лигу чемпионов.

Этот трофей стал для специалиста 35-м в карьере в качестве рулевого. По этому показателю он сравнялся с Мирчей Луческу.

Лидером рейтинга является экс-наставник «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон, у которого 49 трофеев ща 39 лет карьеры.

Четвертым в списке самых титулованных тренеров идет украинец Валерий Лобановский, у него 29 трофеев за 42 года карьеры.

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Пеп Гвардиола Мирча Луческу Лига чемпионов
Источник Sport.ua
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