Лига чемпионов11 июня 2023, 13:13 | Обновлено 11 июня 2023, 13:17
355
0
Гвардиола догнал Луческу по числу титулов
Испанский специалист выиграл 35-й трофей за 14 лет тренерской карьеры
11 июня 2023, 13:13 | Обновлено 11 июня 2023, 13:17
355
0
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола впервые с английской командой выиграл Лигу чемпионов.
Этот трофей стал для специалиста 35-м в карьере в качестве рулевого. По этому показателю он сравнялся с Мирчей Луческу.
Лидером рейтинга является экс-наставник «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон, у которого 49 трофеев ща 39 лет карьеры.
Четвертым в списке самых титулованных тренеров идет украинец Валерий Лобановский, у него 29 трофеев за 42 года карьеры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 11 июня 2023, 08:19 2
Тренер и аналитик – о победе Теофимо Лопеса над Джошем Тейлором
Футбол | 11 июня 2023, 07:00 0
Важные события во всех видах спорта
Бокс | 11.06.2023, 07:23
Бокс | 11.06.2023, 07:05
Другие виды | 10.06.2023, 19:23
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
09.06.2023, 17:45 13
10.06.2023, 12:46 3
Футбол
Зимние виды
09.06.2023, 15:49
10.06.2023, 09:54 6
11.06.2023, 06:42 4
09.06.2023, 13:20 5